Відновимо поля разом! Укргазбанк запускає програму для розмінування сільськогосподарських земель

Через повномасштабну війну Україна стала однією з найбільш замінованих у світі країн, де забруднено 30% території. Це велика проблема як з точки зору загрози життю і здоров'ю людей, так і екологічної та продовольчої безпеки. Тому очищення полів від мін та боєприпасів, які залишили на українській землі російські агресори, надважливо для нашої держави.

Укргазбанк, як провідний банк сталого фінансування, не може стояти осторонь, тому запускає кредитування аграрної галузі для розмінування полів в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Завдяки кредитній підтримці банку аграрії матимуть змогу скористатись послугами сертифікованих операторів протимінної діяльності та скоріше відновити роботи з вирощування врожаю.

З самого початку повномасштабного вторгнення Укргазбанк надає потужну підтримку аграрному сектору, який зазнав суттєвих втрат від військових дій та наразі працює в надскладних умовах. Очищення земель від мін важливе для безпеки українців, для відновлення аграрної галузі та екосистем, які дуже страждають через бойові дії. Тому ми пропонуємо кредитну програму для розмінування полів, - зазначає Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Детальніше про умови кредитування можна дізнатись у консультантів центру підтримки клієнтів МСБ за номером телефону: 0 800 305 305.