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Як купити квитки на івенти за допомогою Binance Pay

11:33 14.11.2023 |

Прес-релізи

Криптовалютна біржа Binance дає широкі можливості для того, щоб купувати чи продавати криптовалюту. Так, тут можна дізнатися, яка актуальна ціна ефіру, як поводить себе біткойн чи стейблкоін.

Один з продуктів платформи - Binance Pay. Це платіжна система, що дозволяє користувачам здійснювати платежі з використанням криптовалют в магазинах та в інших місцях, де вони приймаються. За її допомогою можна купити квитки на різноманітні події: концерти, виставки, гастрономічні події, та інше.


Загальні рекомендації з придбання квитків за криптовалюту

Якщо ви бажаєте купити квитки на івенти з використанням Binance Pay, ось кілька загальних рекомендацій, які можуть допомогти вам знайти такі можливості:

  • Перевірте офіційний вебсайт організатора івенту. Сьогодні чимало компаній приймають криптовалютні платежі на своїх офіційних сторінках. Binance Pay має десятки мерчантів, повний перелік яких представлено на сайті біржі.
  • Використовуйте Binance Card для оплати квитків на івенти там, де приймається Visa. Це зручно, бо картка дозволяє витрачати ваші криптовалютні активи, включаючи Binance Coin (BNB), як в онлайн, так і в офлайн-магазинах.
  • Слідкуйте за оновленнями. Інтеграція Binance Pay та інших криптовалютних платіжних систем постійно розширюється. Рекомендується слідкувати за оновленнями та новинами від Binance та організаторів івентів, щоб бути в курсі нових можливостей.

    • Варто також заздалегідь перевірити доступність та способи оплати на конкретному вебсайті або платформі, на якій ви плануєте купити квитки. Можливість придбання за допомогою Binance Pay може бути обмеженою або не підтримуватися через специфічні угоди чи відсутність інтеграції між організаторами івентів та платіжною системою.

    При цьому кількість мерчантів сервісу постійно зростає, з'являються нові опції. Тому необхідно користуватися усіма можливостями Binance Pay.


    Додаткові переваги Binance Pay

    Платіжна система дає переваги не тільки розрахуватися криптовалютою з роздрібним чи інтернет-магазином, рестораном, готелем, виробником або постачальником послуг. Вона дозволяє користуватися й іншими можливостями:

  • надсилати перекази у 70 видах крипти швидко та цілком безпечно рідним та друзям;
  • планувати та контролювати витрати, обираючи валюту для розрахунків та встановлюючи платіжні вподобання;
  • робити хороші подарунки та ін.

    • Загалом за допомогою Binance Pay користувачі можуть здійснювати оплату за товари та послуги, а також переказувати гроші іншим користувачам через мобільний додаток або інші зручні інтерфейси.

    Ця послуга спрямована на полегшення використання криптовалют у повсякденних фінансових операціях. І нею вже сьогодні користуються майже 7 мільйонів людей по всьому світу.

    Криптобіржа Binance допомагає не тільки купувати, а й контролювати та планувати витрати, підвищити свою фінансову грамотність та заробляти. Вона дозволяє вільно розпоряджатися криптовалютою без обмежень в залежності від професії, віку та країни проживання.
     

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