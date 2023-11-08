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6 причин купить зимнюю военную форму
16:49 08.11.2023 |
В морозы без зимней формы не обходятся ни армейцы, ни любители активного отдыха. Существует множество причин для покупки именно такой одежды, так что зимняя военная форма станет настоящим подарком не только военнослужащему, но и экстремалу.
Вы наверняка замечали, насколько продуманной и надежной является военная форма. Зимние модели еще и практичны, легки и подходят даже для самых экстремальных условий. Представляем вашему вниманию 6 причин, по которым стоит купить военную форму зимнюю от украинского производителя Momentum.
Причина 1. Комфорт
Зимняя военная форма надежно защищает от ветра, влаги и даже экстремального мороза до -40 градусов. Она не сковывает движений, эффективно отводит влагу от тела и подбирается точно по размеру.
Все это достигается за счет тщательного отбора тканей и пошива по особым лекалам, а также, конечно, работы опытных мастеров-швей. Важно и то, что на пошив тактической одежды каждый производитель должен получить отдельную специальную лицензию, чтобы военная форма соответствовала строгим стандартам. Именно благодаря этому приобретенное изделие будет иметь высочайшие характеристики качества.
Причина 2. Практичность
Фасон зимней военной формы обеспечивает не только свободу движений, но и размещение всех необходимых вещей в удобных карманах (внутренних и внешних) и на креплениях. Удобные велкро (липучки) предназначены специально для шевронов. Вся фурнитура (молнии, заклепки, липучки, затяжки) также проходит специальный отбор.
Причина 3. Износостойкость
Надежные современные материалы и специальная пропитка обеспечивают максимум функциональности и долгую службу изделий:
Причина 4. Универсальность
Отдельные элементы формы легко комбинировать между собой, зависимо от погоды и выполняемых задач. Также важно, что зимняя военная форма подходит не только для военнослужащих, но и для представителей спецслужб и любителей активного отдыха на природе. Приобрести такой комплект может любой человек.
Причина 5. Бесшумность
Специальные боевые задачи требуют тишины. Поэтому так важно, чтобы каждый элемент формы был не только комфортным в носке, но и бесшумным. Ткань, из которой отшивается зимняя военная форма, не шелестит, так что одежда подходит и для боевых задач, и для охоты.
Причина 6. Уникальные расцветки
Замаскироваться или... замаскироваться? Расцветки, в которых выпускается военная зимняя форма, соответствуют установленным расцветкам для разных родов войск. Они отлично маскируют бойца в разных типах ландшафта, однако могут пригодиться и для альпинистов и лыжников, рыболовов и путешественников, которые выберут для себя нейтральные расцветки (например, серую), чтобы обойтись без милитари-нотки в луке, но остаться незамеченными на местности.
Какие расцветки зимней военной формы являются наиболее ходовыми?
По какой причине вы бы ни собрались купить зимнюю военную форму, сделать это проще всего в интернет-магазине «Моментум». Прямо сейчас!
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