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АНАЛІТИКА

11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України

17:06 03.11.2023 |

Прес-релізи

 

З нагоди щорічного святкування Дня винороба України та з метою підтримки та популяризації вітчизняних виробників вина в столиці пройде перший фестиваль "День винороба", на якому буде представлена продукція з усіх куточків України. В рамках цієї події гостям буде продемонстровано як старовинні традиції, так і сучасний підхід українського виноробства.

"В останні роки виноробство українського вина почало відроджуватися багато в чому завдяки невеликим виноробням і винному туризму. Але через війну цей процес значною мірою сповільнився. Одним зі способів стимулювати економіку країни до відновлення є проведення таких заходів, які допоможуть популяризувати вітчизняного виробника серед споживачів", - вважає керівник об'єднання "УКРСАДВИНПРОМ" Володимир Печко.

"Більшість великих виноробних країн підтримує своїх виробників і стимулює продажі як на внутрішньому ринку, так і на експорт. Україна не зможе відбудуться як виноробна країна без планомірної державної підтримки вітчизняного виробника. Саме тому я вдячний Мінагрополітики за надану підтримку в організації фестивалю", - зазначив засновник київського аналітичного центру Experts Club Максим Уракін.

За його словами, Україна може виробляти набагато більший обсяг вина, ніж сьогодні, але конкуренція з боку імпортної продукції є високою. За даними Experts Club, імпортне вино займає значну частку на ринку України, складаючи близько 70% від загальних продажів у країні, натомість частка українського вина становить приблизно 30%.

"Проведення тематичних фестивалів, присвячених виноробству, могло б відкрити для споживачів унікальні сорти українського вина, які нічим не поступаються французьким чи італійським", - підкреслив Уракін.

В свою чергу, голова Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, Наталія Благополучна зробила наголос на унікальності органолептичних характеристик та смакових якостей українських крафтових вин.

"Різноманітність наших вин - це результат унікальних локальних кліматичних умов та особливостей сортів винограду, які ми використовуємо. Вони вражають своєю оригінальністю, викликають захоплення і стимулюють до проведення сміливих експериментів", - зазначила вона.

Фестиваль пройде 11 - 12 листопада за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 12 ТРЦ "RIVER MALL", фудкорт-зона на 3-му поверсі.

В програмі фестивалю передбачено презентацію крафтових вин українського виробництва, благодійні аукціони, майстер-класи від виноробів, дегустаційні сесії, кулінарні шоу, виступи музикантів та багато іншого.

Організатори фестивалю: громадська спілка УКРСАДВИНПРОМ, аналітичний центр "Клуб експертів", асоціація виноробів і сомельє.

У фестивалі приймуть участь такі українські винороби:

  • Zelenytsy winery "Родинна виноробня Зелениці";
  • Винний дім Гігінеішвілі;
  • ПП "Виноробня Сливино";
  • Dnipro hills (Stoic Ukrainian winery);
  • WINEIDEA;
  • ТОВ "Тірас Вайнері";
  • 46 Parallel;
  • Умань Вайнері Ігоря Максименка;
  • Father's wine VB;
  • Falko Winery;
  • Villa Tinta;
  • Інститут садівництва Національної Академії Аграрних Наук України;
  • Kulinichenko winery;
  • KOBLEVO;
  • Вина Срібної Землі;
  • Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України.

    • Захід проводитися за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.

    Квитки на участь у події можна придбати за посиланням
    За матеріалами: open4business.com.ua
     

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