Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Геморроидальные узлы: причины появления и эффективное лечение

13:10 30.10.2023 |

Прес-релізи

 


Не затягивайте с визитом к врачу - геморрой можно вылечить на ранней стадии без операции. Дискомфорт, ощущение инородного тела, кровь на туалетной бумаге или белье - первые признаки, что в организме начали формироваться геморроидальные узлы лечение в Осфорд Медикал позволяет приостановить развитие болезни эффективными современными методами.


Что такое геморроидальные узлы

Вокруг анального отверстия расположена сеть вен, которые обеспечивают нормальную работу удерживающих каловые массы сфинктеров. При патологии кровь в венах застаивается, появляются кровянистые сгустки и деструктивные изменения тканей прямой кишки, которые формируют узел.

Основные причины появления геморроидальных узлов:

●      работа, связанная с постоянным подъемом тяжестей;

●      нагрузка во время родов;

●      постоянная сидячая работа;

●      внутрибрюшная гипертензия;

●      виды спорта, при которых усилена нагрузка на кровеносную систему в области сфинктера: велосипед, верховая езда, гребля;

●      ожирение, нарушенный режим питания, алкоголизм, частые запоры или диарея;

●      снижение тонуса вен и мышечной активности в пожилом возрасте.

Внутренние узлы проявляются кровяными выделениями. Внешние - болезненными ощущениями во время дефекации. Нередко диагностируют комбинированную геморроидальную болезнь.


Эффективное лечение геморроя в Оксфорд Медикал

Различают 4 стадии геморроя, от первых проявлений до невозможности вправить узел, резкого кровотечения и болей. На первых двух стадиях узлы не выпадают или вправляются самостоятельно. Для пациентов и врачей это «золотое» время: вылечить геморрой реально без оперативного вмешательства.

После диагностики проктологи клиники Оксфорд Медикал на первых двух стадиях применяют комплексное консервативное лечение: таблетки, свечи, гели. Задача - укрепить стенки сосудов, обезболить, восстановить нормальный кровоток.

Геморроидальный узел - постоянный риск инфицирования и развития онкологии. Успешно борется с развитием узлов на 1-2 стадиях инфракрасная коагуляция: узел лишается кровоснабжения и отторгается организмом спустя 5-10 дней. Пребывание пациента в клинике - несколько часов после манипуляции.

На любой стадии врачи Оксфорд Медикал применяют лигирование латексными кольцами для остановки кровоснабжения узла. По показаниям в клинике проводят трансанальную резекцию и лазерное лечение геморроя на аппаратах нового поколения.

Чем раньше пациенты обращаются к проктологу за помощью, тем быстрее они возвращаются к нормальному ритму жизни.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3659
  0,0557
 0,15
EUR
 1
 38,5624
  0,1850
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес