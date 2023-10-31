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Геморроидальные узлы: причины появления и эффективное лечение
13:10 30.10.2023 |
Не затягивайте с визитом к врачу - геморрой можно вылечить на ранней стадии без операции. Дискомфорт, ощущение инородного тела, кровь на туалетной бумаге или белье - первые признаки, что в организме начали формироваться геморроидальные узлы лечение в Осфорд Медикал позволяет приостановить развитие болезни эффективными современными методами.
Что такое геморроидальные узлы
Вокруг анального отверстия расположена сеть вен, которые обеспечивают нормальную работу удерживающих каловые массы сфинктеров. При патологии кровь в венах застаивается, появляются кровянистые сгустки и деструктивные изменения тканей прямой кишки, которые формируют узел.
Основные причины появления геморроидальных узлов:
● работа, связанная с постоянным подъемом тяжестей;
● нагрузка во время родов;
● постоянная сидячая работа;
● внутрибрюшная гипертензия;
● виды спорта, при которых усилена нагрузка на кровеносную систему в области сфинктера: велосипед, верховая езда, гребля;
● ожирение, нарушенный режим питания, алкоголизм, частые запоры или диарея;
● снижение тонуса вен и мышечной активности в пожилом возрасте.
Внутренние узлы проявляются кровяными выделениями. Внешние - болезненными ощущениями во время дефекации. Нередко диагностируют комбинированную геморроидальную болезнь.
Эффективное лечение геморроя в Оксфорд Медикал
Различают 4 стадии геморроя, от первых проявлений до невозможности вправить узел, резкого кровотечения и болей. На первых двух стадиях узлы не выпадают или вправляются самостоятельно. Для пациентов и врачей это «золотое» время: вылечить геморрой реально без оперативного вмешательства.
После диагностики проктологи клиники Оксфорд Медикал на первых двух стадиях применяют комплексное консервативное лечение: таблетки, свечи, гели. Задача - укрепить стенки сосудов, обезболить, восстановить нормальный кровоток.
Геморроидальный узел - постоянный риск инфицирования и развития онкологии. Успешно борется с развитием узлов на 1-2 стадиях инфракрасная коагуляция: узел лишается кровоснабжения и отторгается организмом спустя 5-10 дней. Пребывание пациента в клинике - несколько часов после манипуляции.
На любой стадии врачи Оксфорд Медикал применяют лигирование латексными кольцами для остановки кровоснабжения узла. По показаниям в клинике проводят трансанальную резекцию и лазерное лечение геморроя на аппаратах нового поколения.
Чем раньше пациенты обращаются к проктологу за помощью, тем быстрее они возвращаются к нормальному ритму жизни.
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