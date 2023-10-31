Геморроидальные узлы: причины появления и эффективное лечение





Не затягивайте с визитом к врачу - геморрой можно вылечить на ранней стадии без операции. Дискомфорт, ощущение инородного тела, кровь на туалетной бумаге или белье - первые признаки, что в организме начали формироваться геморроидальные узлы лечение в Осфорд Медикал позволяет приостановить развитие болезни эффективными современными методами.

Что такое геморроидальные узлы

Вокруг анального отверстия расположена сеть вен, которые обеспечивают нормальную работу удерживающих каловые массы сфинктеров. При патологии кровь в венах застаивается, появляются кровянистые сгустки и деструктивные изменения тканей прямой кишки, которые формируют узел.

Основные причины появления геморроидальных узлов:

● работа, связанная с постоянным подъемом тяжестей;

● нагрузка во время родов;

● постоянная сидячая работа;

● внутрибрюшная гипертензия;

● виды спорта, при которых усилена нагрузка на кровеносную систему в области сфинктера: велосипед, верховая езда, гребля;

● ожирение, нарушенный режим питания, алкоголизм, частые запоры или диарея;

● снижение тонуса вен и мышечной активности в пожилом возрасте.

Внутренние узлы проявляются кровяными выделениями. Внешние - болезненными ощущениями во время дефекации. Нередко диагностируют комбинированную геморроидальную болезнь.

Эффективное лечение геморроя в Оксфорд Медикал

Различают 4 стадии геморроя, от первых проявлений до невозможности вправить узел, резкого кровотечения и болей. На первых двух стадиях узлы не выпадают или вправляются самостоятельно. Для пациентов и врачей это «золотое» время: вылечить геморрой реально без оперативного вмешательства.

После диагностики проктологи клиники Оксфорд Медикал на первых двух стадиях применяют комплексное консервативное лечение: таблетки, свечи, гели. Задача - укрепить стенки сосудов, обезболить, восстановить нормальный кровоток.

Геморроидальный узел - постоянный риск инфицирования и развития онкологии. Успешно борется с развитием узлов на 1-2 стадиях инфракрасная коагуляция: узел лишается кровоснабжения и отторгается организмом спустя 5-10 дней. Пребывание пациента в клинике - несколько часов после манипуляции.

На любой стадии врачи Оксфорд Медикал применяют лигирование латексными кольцами для остановки кровоснабжения узла. По показаниям в клинике проводят трансанальную резекцию и лазерное лечение геморроя на аппаратах нового поколения.

Чем раньше пациенты обращаются к проктологу за помощью, тем быстрее они возвращаются к нормальному ритму жизни.



