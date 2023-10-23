ПриватБанк запустив нову програму підтримки підприємців: до лютого кредитуватиме бізнес під заставу без комісій

ПриватБанк запустив нову програму підтримки підприємців та малого бізнесу, яка дає можливість отримати фінансування без додаткової комісії - достатньо мати заставу. Як повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, банк пропонує пільгови умови кредитування, щоб дати можливість бізнесу працювати та розвиватися попри війну, нова програма розрахована на підтримку саме в той період, коли бізнес найбільше потребує коштів - кінець поточного та початок наступного року.

Пільгова програма кредитування під заставу без комісій триватиме з жовтня 2023 до лютого 2024 року. Підприємці та малий бізнес отримають від банку фінансування за ставкою від 5% річних (залежно від цілі кредитування) в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" на строк до 3 років. Застава по кредиту (власне рухоме чи нерухоме майно, майно третіх осіб) та до 50% суми кредиту - гарантії держави або програми ЄБРР.

Процедура отримання бізнесом кредиту в ПриватБанку сьогодні працює виключно у цифровому форматі - від подачи заявки через Приват24_для_бізнесу, автоматизованого процесу ризик менеджменту, оцінки та огляду заставного майна, до підписання договорів online через сервіс #Paperless з використанням хмарного КЕП #SmartID.

За дослідженнями компанії CBR, які були проведені у липні-серпні 2023 року, 45% юридичних осіб та 61% підприємців вважають ПриватБанк основним банком для свого бізнесу.

