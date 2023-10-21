Сквош став олімпійським видом спорту

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно включив п'ять додаткових видів спорту до програми Літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

До списку увійшли бейсбол-софтбол, крикет, прапор-футбол (версія американського футболу з обмеженням контактної боротьби), лакрос та сквош. Лакрос пропонується у форматі «лакрос-шістки». Крикет передбачається у версії Twenty20 з обмеженою кількістю учасників.



Три з п'яти додаткових дисциплін раніше були у програмі Олімпійських ігор. Бейсбол і софтбол проводили в 1992-2008 роках і на Токіо-2020, крикет був у 1900 році, лакросс був у програмі двох Олімпіад - 1904 і 1908 років.



Також сесія МОК підтримала рекомендацію Виконавчого комітету організації включити до програми Ігор-2028 сучасне п'ятиборство та важку атлетику, яких не було у первісному списку.



Рішення про включення боксу до програми Олімпіади-2028 відкладено. Раніше МОК відкликав визнання Міжнародної асоціації боксу (IBA).

Нагадаємо, у лютому 2022 року до програми Олімпійських ігор-2028 було включено 28 видів спорту. З повним списком можна ознайомитись тут.



Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі заплановані з 14 до 30 липня 2028 року.

Федерація сквошу України повідомила про успішну розробку та впровадження програми безкоштовних тренувань для дітей. Старт унікального проекту - дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) «Київ спортивний» став можливим завдяки співпраці ФСУ та мережі клубів Sport Life.



Сквош - це не просто розвага. Ця гра виховує у дитини дисципліну, вчить приймати рішення на ходу та стимулює розвиток стратегічного мислення. Гра в сквош є динамічною та одночасно інтенсивною, допомагаючи дитині гармонійно розвиватися. Не дивно, що сквош набув такої популярності саме у навчальних закладах. Гра входить до навчальних програм найпрестижніших американських університетів, таких як Гарвард і Йель. Це свідчить про високу оцінку ефективності та користі цього спорту для розвитку молоді.



Заняття для маленьких спортсменів будуть проводитись у двох найбільших сквош центрах мережі клубів Sport Life - на Позняках та Теремках. Тут діти матимуть можливість навчитися грі під керівництвом кваліфікованих тренерів.



Графік занять дуже зручний - по буднях з 15:00 до 17:00. Врахована різниця вікових груп, тому тренування організовані для дітей 6-8 років та 9-11 років.



«Федерація сквошу України у співпраці із мережею клубів Sport Life робить величезний крок на шляху популяризації цього спорту серед молоді. Давайте разом відкривати для наших дітей нові горизонти, навчаючи їх здоровому способу життя, дисципліні та взаємодопомозі через гру у сквош», - наголосив президент Української федерації сквошу Дмитро Щербаков,



У свою чергу, віце-президент ФСУ Максим Уракін зазначив, що розвиток юніорського сквошу свідчить про те, що цей вид спорту має добрі перспективи для розвитку в Україні.



«Минулого року саме наші юніори продемонстрували відмінні результати на міжнародних змаганнях і довели, що українська школа сквошу є однією з найсильніших у Європі, здобувши бронзу на континентальній першості. Відкриття нових тренувальних майданчиків для дітей лише посилить цю тенденцію», - зазначив Уракін.



Програма ДЮСШ «Київ спортивний» передбачає безкоштовні тренування для дітей, проте кількість місць обмежена, тому радимо не відкладати запис та забезпечити своїй дитині якісне та продуктивне дозвілля.



Сквош - вид спорту з м'ячем та ракеткою у закритому приміщенні. Гра ведеться спеціальними ракетками на оточеному із чотирьох сторін стінами корті. У 2003 році журнал Forbes визнав сквош одним із «найздоровіших видів спорту» за показником травматизму. Крім того, сквош вважається найенерговитратнішим видом спорту у світі за кількістю спалюваних калорій за одиницю часу. У світі в сквош грають вже понад 20 млн людей.