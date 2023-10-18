Топ-5 критериев выбора инверторов

Каждый, кто внимательно слушал учителей физики в школе, знает, что переменный ток отличается высоким «качеством». Это делает его наиболее привлекательным для использования как в быту, так и на производстве.

При этом получить переменный ток может оказаться не такой простой задачей по причине особенностей электросети. Решить проблему помогут инверторы, которые перерабатывают постоянный ток в переменный. Широкий выбор таких аппаратов вы найдете в интернет-магазине Romstal. Мы же расскажем об особенностях инверторов и правилах их выбора.

Что такое инвертор?

Инвертором называют генератор напряжения, который позволяет получать переменный ток с необходимыми пользователю параметрами. Его основное преимущество заключается в том, что получаемый «продукт» не зависит от качества входящего тока, так как его характеристики являются регулируемыми. Получается, что владелец инвертора может отрегулировать ток по:

частоте;

напряжению.

Чаще всего источником постоянного электротока служит аккумулятор в 12 вольт. Стоит отметить, что такие аппараты делятся на два типа по способу выработки напряжения. Первые получают синусоиду, которая считается более качественным типом напряжения. Вторые характеризуются напряжением в виде трапецеидального синуса, что является упрощенной формой.

Второй вариант чаще используется в бытовых условиях. Его применяют для подачи электричества телевизорам, холодильникам, ПК, стиральным машинам и другим видам бытовой техники и электроники. Что касается синусоидных моделей, их эксплуатируют на производстве и для техники, которая требует электроток максимально высокого качества. Это могут быть профессиональная аудиотехника известных брендов, медицинское оборудование и различные станки.

Критерии выбора инверторов напряжения

Основными параметрами, на которые следует обращать внимание перед покупкой преобразователя напряжения, будут:

диапазон напряжений;

температурные характеристики оборудования;

длительность беспрерывной работы;

диапазон токовой регулировки;

показатели вентилируемости.

Выбор этих параметров во многом зависит от сферы эксплуатации аппарата и места его установки. Если для бытовых условий можно приобрести инверторы со средними рабочими характеристиками, то показатели профессиональных устройств для работы с дорогостоящей аппаратурой должны быть на максимуме.