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АНАЛІТИКА

UA-Offshore рассказали подробности об оффшорах в Гонконге

09:19 02.10.2023 |

Прес-релізи

Оффшоры — замечательная возможность развить бизнес и вывести его на международную арену. Существует множество стран, предлагающих выгодные условия украинским компаниям. Одна из них — Гонконг, государство с нулевой ставкой для компаний, которые ведут бизнес за пределами страны. Предприниматели, решившие зарегистрировать оффшор в Гонконге, получают много преимуществ и смогут сделать свою компанию намного более конкурентоспособной. Специалисты компании подробно рассказали об этих преимуществах и поделились деталями о процедуре регистрации.


Преимущества оффшоров в Гонконге

В отличие от оффшоров в классическом понимании, Гонконг требует обязательную отчетность по налогам и аудит предприятия. Однако условия, действующие для зарегистрированных здесь компаний очень выгодны, что делает страну одной из наиболее привлекательных для ведения бизнеса.

Вот несколько преимуществ регистрации компании на территории Гонконга:

  • Государство предлагает несколько форм ведения бизнеса, одна из которых совпадает с украинским ООО.
  • Процедура регистрации очень проста и занимает немного времени — на открытие компании понадобится всего несколько дней.
  • Установка размера налоговой ставки, основанная на территориальном принципе, позволяет избежать лишних выплат.
  • Украинские предприниматели смогут использовать сервис номинального уровня.
  • Валютный контроль в Гонконге отсутствует.
  • Для начала деятельности компании понадобится незначительный уставной капитал.

    • Что нужно знать перед регистрацией оффшора в Гонконге?

    Компании, которые регистрируются в Гонконге, могут избежать налогообложения. Для этого достаточно не вести деятельность в самом Гонконге. Если фирма планирует проводить операции в государстве, налоговая ставка для нее будет 16,5%. Получить право не уплачивать налог можно, подав соответствующую заявку. Для этого компании придется ежегодно проводить аудит и подавать бухгалтерские отчеты.


    Кто может помочь с регистрацией оффшора в Гонконге?

    Компания UA-Offshore предлагает быструю регистрацию оффшора для украинских бизнесменов и помощь со всеми документами. Специалисты UA-Offshore берут на себя общение с представительством Гонконга, готовят полный пакет документов и проходят процедуру регистрации, облегчая процесс для украинцев.

    Оффшор в Гонконге — путь к развитию предприятия и выход на совершенно иной уровень.
     

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