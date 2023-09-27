Федерація сквошу України запустила в Києві безкоштовні тренування для дітей в мережі Sport Life

Федерація сквошу України повідомила про успішну розробку та впровадження програми безкоштовних тренувань для дітей. Старт унікального проекту - дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) "Київ спортивний" став можливим завдяки співпраці ФСУ та мережі клубів Sport Life.

Сквош - це не просто розвага. Ця гра виховує у дитини дисципліну, навчає приймати рішення на ходу та стимулює розвиток стратегічного мислення. Гра в сквош є динамічною і водночас інтенсивною, допомагаючи дитині гармонійно розвиватись. Не дивно, що сквош набув такої популярності саме в закладах освіти. Гра входить до навчальних програм найпрестижніших американських університетів, таких як Гарвард та Єль. Це свідчить про високу оцінку ефективності та користі цього спорту для розвитку молоді.

Заняття для маленьких спортсменів будуть проводитися у двох найбільших сквош центрах мережі клубів Sport Life - на Позняках та Теремках. Тут діти отримають можливість навчитися грі під керівництвом кваліфікованих тренерів.

Графік занять дуже зручний - по буднях з 15:00 до 17:00. Враховано різницю вікових груп, тому тренування організовано для дітей 6-8 років та 9-11 років.

"Федерація сквошу України у співпраці з мережею клубів Sport Life робить величезний крок на шляху популяризації цього спорту серед молоді. Давайте разом відкривати для наших дітей нові горизонти, навчаючи їх здоровому способу життя, дисципліні та взаємодопомозі через гру в сквош", - підкреслив президент Української федерації сквошу Дмитро Щербаков,

В свою чергу, віце-президент ФСУ Максим Уракін зазначив, що розвиток юніорського сквошу свідчить про те, що цей вид спорту має хороші перспективи для розвитку в Україні.

"Минулого року саме наші юніори продемонстрували чудові результати на міжнародних змаганнях, та довели, що українська школа сквошу є однією з найсильніших у Європі, здобувши бронзу на континентальній першості. Відкриття нових тренувальних майданчиків для дітей лише посилить цю тенденцію", - наголосив Уракін.

Програма ДЮСШ "Київ спортивний" передбачає безкоштовні тренування для дітей, однак кількість місць обмежена, тому радимо не відкладати запис та забезпечити своїй дитині якісне та продуктивне дозвілля.

Сквош - вид спорту з м'ячем і ракеткою в закритому приміщенні. Гра ведеться спеціальними ракетками на оточеному з чотирьох боків стінами корті. У 2003 році журнал Forbes визнав сквош одним із найбільш "здорових видів спорту" за показником травматизму. Крім того, сквош вважається найбільш енерговитратним видом спорту у світі за кількістю спалюваних калорій за одиницю часу. У світі в сквош грають уже понад 20 млн осіб.