Способи очищення гальмівних дисків

Серед усіх складових елементів гальмівної системи диски зазнають найбільших експлуатаційних навантажень. Крім інтенсивної сили тертя, на них впливають негативні зовнішні фактори: перепади температур, контакт з хімічно агресивними речовинами для обробки доріг в холодну пору року, волога та інші. Оскільки ці комплектуючі виготовляються з металу, згодом на поверхнях можуть утворюватися вогнища іржі. Щоб візуально визначити, чи почався процес іржавіння дисків, машину встановлюють на ножичний автопідйомник або заганяють на яму. У цьому положенні відкривається доступ до нижньої частини кузова та стає можливим огляд основних елементів гальмівної системи.

Чим небезпечна корозія гальмівних дисків

Для виробництва цих комплектуючих використовується сплав сталі, який відрізняється високою міцністю, стійкістю до стирання та деформації. На жаль, цей метал не має абсолютної стійкості до корозії. Навіть якщо транспортний засіб лише кілька днів простоїть просто неба в сиру погоду, на поверхні дисків вже можуть з'явитися легкі сліди іржі. Коли автомобіль інтенсивно експлуатується, поверхня дисків постійно полірується колодками, тоді ризик появи іржі знижується. Але навіть при цьому на деталях є ділянки, які не стикаються з колодками, і саме в цих місцях найчастіше починаються окислювальні процеси. Іржа небезпечна тим, що вона руйнує структуру металу. Якщо не боротися з корозією, на поверхні виробів утворюватимуться раковини та дефекти, які вже не підлягають відновленню. Гальмівний диск з такими вадами нещільно прилягає до колодок і тому не виконує своїх функцій досить ефективно. А якщо корозія інтенсивно розвивається в місцях кріплення комплектуючих, тоді в якийсь момент виникає ризик усунення диска.

Як боротися з іржею на гальмівних дисках

Окисні процеси на металевих виробах протікають постійно, тому очищення слід проводити регулярно. Якщо цього не робити, тоді можливе виникнення таких проблем:

При сильній корозії робочої поверхні диска колодки починають прослизати по шару іржі, і тоді ефективність гальм знижується. Якщо іржа з'являється на вентиляційних отворах, охолодження дисків стає менш ефективним, підвищується ризик температурних деформацій.

Для видалення вогнищ корозії та уповільнення окисних процесів застосовуються спеціальні засоби. Вони випускаються у балончиках або у пляшках у вигляді рідини. При нанесенні на поверхню металу компоненти цих засобів нейтралізують окислювальні процеси, розчиняють та видаляють іржу, а також попутно очищають комплектуючі від інших забруднювачів: бітуму, дорожніх реагентів, слідів мастил та інших. Також можна очистити диски механічним способом за допомогою наждакового паперу або щіток із металевою щетиною. Але оскільки цей процес трудомісткий, а при неакуратному чищенні можна пошкодити поверхню дисків, більшість автовласників робить вибір на користь хімічної очистки.