В iSpace.ua предоставили краткий обзор новых моделей iPad

Планшеты бренда Apple — признанная во всем мире техника, которая отлично подходит для работы, игр и дистанционного общения. Каждое поколение Apple iPad превосходит все предыдущие. Специалисты магазина iSpace.ua, который является Apple Premium Reseller в Украине, рассказали об основных особенностях последних планшетов бренда.

Apple iPad Air 10.9

Apple iPad Air 2022 года — чрезвычайно легкий и компактный планшет, который идеально подходит для командировок и путешествий. Одна из его главных особенностей — продвинутая камера. Она позволяет создавать качественные фото и снимать видео в 4к разрешении.

Экран диагональю 10,9 дюймов и разрешением 2360х1640 относится к категории Liquid Retina XDR. Он отображает естественные цвета и обладает яркостью до 500 нит — это позволит пользователям просматривать насыщенные контрастные фото даже в условиях яркого солнечного освещения.

Процессор М1 обеспечивает высокую производительность. Несмотря на малые габариты, планшет эпл iPad Air 10.9 справится даже с требовательным приложениями.

Apple iPad Pro 11 (4-е Gen 2022)

Процессор M2 (8 ядер) и новый графический чип делают эту модель крайне привлекательной для пользователей, которым нужно работать на планшете. По сравнению с более старыми версиями с чипом Apple M1 эта модель показывает на 50% более высокую пропускную способность и на 40% — быструю работу нейронного движка.

Технология Liquid Retina XDR и размер дисплея 11 дюймов — хорошее решение для дизайнеров и тех, кто занимается обработкой фото. Пользовательские данные надежно защищены комбинацией Face ID и системой TrueDepth, встроенной в камеры.

Apple iPad Pro 12.9

Наиболее мощная на сегодняшний день модель планшетов от Apple. В ней работает чип M2 и установлено 8 Гб оперативной памяти. Диагональ 12,9 дюймов делает гаджет крайне удобной при работе с медиаконтентом, дизайном, разработкой сайтов и прочими востребованными на рынке IT задачами. Технологии Wi-Fi 6 и 5G позволят быстро обмениваться файлами, передавая любой объем данных.

Экран Liquid Retina XDR имеет низкий коэффициент отражения, поэтому при работе на планшете пользователям не будут мешать блики и сторонние источники освещения. Поддержка True Tone обеспечивает естественные цвета изображения на экране в любых условиях.

Выводы от специалистов iSpace.ua

Выбирая между этими моделями Apple iPad, стоит придерживаться следующих советов:

iPad Air 10,9 — хороший выбор для тех, кто собирается постоянно носить технику с собой, однако требователен к мощности планшета.

iPad Pro 11 подойдет для большинства IT-специалистов и тех, кто хочет играть в последние новинки.

iPad Pro 12,9 — наиболее мощная модель, которая станет настоящей рабочей станцией.