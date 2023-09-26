Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В iSpace.ua предоставили краткий обзор новых моделей iPad

08:58 26.09.2023 |

Прес-релізи

Планшеты бренда Apple — признанная во всем мире техника, которая отлично подходит для работы, игр и дистанционного общения. Каждое поколение Apple iPad превосходит все предыдущие. Специалисты магазина iSpace.ua, который является Apple Premium Reseller в Украине, рассказали об основных особенностях последних планшетов бренда.


Apple iPad Air 10.9

Apple iPad Air 2022 года — чрезвычайно легкий и компактный планшет, который идеально подходит для командировок и путешествий. Одна из его главных особенностей — продвинутая камера. Она позволяет создавать качественные фото и снимать видео в 4к разрешении.

Экран диагональю 10,9 дюймов и разрешением 2360х1640 относится к категории Liquid Retina XDR. Он отображает естественные цвета и обладает яркостью до 500 нит — это позволит пользователям просматривать насыщенные контрастные фото даже в условиях яркого солнечного освещения.

Процессор М1 обеспечивает высокую производительность. Несмотря на малые габариты, планшет эпл iPad Air 10.9 справится даже с требовательным приложениями.


Apple iPad Pro 11 (4-е Gen 2022)

Процессор M2 (8 ядер) и новый графический чип делают эту модель крайне привлекательной для пользователей, которым нужно работать на планшете. По сравнению с более старыми версиями с чипом Apple M1 эта модель показывает на 50% более высокую пропускную способность и на 40% — быструю работу нейронного движка.

Технология Liquid Retina XDR и размер дисплея 11 дюймов — хорошее решение для дизайнеров и тех, кто занимается обработкой фото. Пользовательские данные надежно защищены комбинацией Face ID и системой TrueDepth, встроенной в камеры.


Apple iPad Pro 12.9

Наиболее мощная на сегодняшний день модель планшетов от Apple. В ней работает чип M2 и установлено 8 Гб оперативной памяти. Диагональ 12,9 дюймов делает гаджет крайне удобной при работе с медиаконтентом, дизайном, разработкой сайтов и прочими востребованными на рынке IT задачами. Технологии Wi-Fi 6 и 5G позволят быстро обмениваться файлами, передавая любой объем данных.

Экран Liquid Retina XDR имеет низкий коэффициент отражения, поэтому при работе на планшете пользователям не будут мешать блики и сторонние источники освещения. Поддержка True Tone обеспечивает естественные цвета изображения на экране в любых условиях.


Выводы от специалистов iSpace.ua

Выбирая между этими моделями Apple iPad, стоит придерживаться следующих советов:

  • iPad Air 10,9 — хороший выбор для тех, кто собирается постоянно носить технику с собой, однако требователен к мощности планшета.
  • iPad Pro 11 подойдет для большинства IT-специалистов и тех, кто хочет играть в последние новинки.
  • iPad Pro 12,9 — наиболее мощная модель, которая станет настоящей рабочей станцией.
    •
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 36,5686
    		  0,0000
    		 0,00
    EUR
    		 1
    		 38,7609
    		  0,1115
    		 0,29

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 37,6381  0,09 0,23 38,3195  0,01 0,02
    EUR 40,2843  0,00 0,01 41,1452  0,11 0,26

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
    EUR -  - - -  - -

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес