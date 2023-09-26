Обеспечение безопасности на строительной площадке с помощью функционального оборудования

Ежегодно по всей стране возводятся сотни высотных домов, позволяющих обеспечить новым функциональным жильем сотни украинских семей. Но процесс возведения здания весьма сложный, а в некоторых случаях даже опасный. Поэтому застройщик или бригада, принимающая участия в строительстве, должны иметь в своем пользовании все необходимое оборудование, способное обеспечить безопасность рабочих и возможность комфортно выполнять обязанности.

И одним из самых востребованных видов строительных агрегатов является люлька фасадная. Далее мы расскажем, почему такой тип подъемников считается наиболее оптимальным и функциональным в условиях современного высотного строительства зданий, а также инфраструктурных сооружений.

Какие функции способна выполнять фасадная люлька на объекте

Возведение объектов с высотой фасада более чем 10 метров уже считается высотным строительством. А потому рабочим, выполняющим работы на объектах такой и большей высоты, в обязательном порядке необходимо иметь специальный допуск, а также рекомендовано использование надежных подъемников по типу "люлька". Именно такое оборудование, в силу надежности крепления и общей конструкции способного обеспечить максимальную безопасность и оптимальный комфорт рабочего процесса.

Люлька фасадная оснащена необходимым количеством ловителей и предохранителей, которые в случае обрыва тросов или перегруза "ловят" корзину, предотвращая ее падение и травматизацию находящихся внутри люльки рабочих или на площадке под ней.

Где купить или взять в аренду фасадную люльку в Киеве

Фасадная люлька - популярный подъемный агрегат, который практически повсеместно используется при строительстве и обслуживании различных высотных объектов. И несмотря на ее стоимость. многие компании предпочитают приобретать подобный агрегат для использования его в своих рабочих целях.

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