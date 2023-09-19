БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту

Гуманітарна катастрофа внаслідок вибуху на Каховській ГЕС призвела до критичної нестачі питної води передусім у Херсонській та Миколаївській областях. Це - загроза життю та здоров'ю понад мільйонів людей. Вирішити її намагаються різними шляхами, один із найменш затратних, але не менш ефективних, є у благодійної організації «БФ «Help For Ukraine». Долучитися до неї закликають український бізнес.

Відсутність води на наших прифронтових територіях - козир у руках ворога. Він руйнує інфраструктуру водопостачання для морального тиску та унеможливлення супротиву. Так було у Чернігові (тоді люди брали воду з Десни), Миколаєві (після руйнування водоочисної станції використовували технічну воду з Бугу)... І сьогодні водозабезпечення - питання критичне. Від цього залежить виживання людей там, де не вщухають «прильоти» і де відновити центральну подачу води можна буде лише після припинення бойових дій.

Особливо на півночі Херсонщини. Рівно рік тому тут проходила лінія фронту - сьогодні ж ведуться відновлювальні роботи. Проте ближче до Дніпра ситуація більш загрозлива. Берислав, Козацьке, Ольгівка, Садове, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав та десятки інших населених пунктів - у зоні ураження російських військ. Від обстрілів постійно потерпає і сам Херсон.

Практично на лінії фронту, без світла, газу, зв'язку та води, під щоденними обстрілами, переживши окупацію, люди четвертий місяць долають ще й наслідки підтоплення і намагаються вирішити проблему гострої нестачі питної води.

«На місцях не можуть самотужки вирішити це питання в жорстких умовах війни. Неодноразово привозячи гуманітарну допомогу на Херсонщину й Миколаївщину, - зауважує віце-президент «Help For Ukraine» («Хелп фор Юкрейн») Вілен Фаталов, - спілкуючись з населенням і місцевою владою, ми дослідили це питання. В самому Херсоні рівень забезпечення водою - 0,02%, в Білозерській громаді - 11,50%, Дар'ївській - 16,61%, Милівській - 0,00%, у Бериславі - 3,87%... Ситуація динамічно змінюється, поліпшуючись, але на жаль не настільки швидкими темпами, як того вимагає дійсність.

Хоч вирішити цю проблему намагаються на місцевому рівні по-різному. - Хтось встановлює фільтри в систему водопостачання - але це можна поки зробити не скрізь і затратно. А хтось планує будувати підземні сховища води, де зберігатимуться стратегічні запаси води з розрахунку на 10 днів. Ще хтось встановлює громіздкі станції очищення води, здатні очистити до 1500 л/год на добу, але вони працюють на електриці та автономно - на бензині, що теж не вигідно.

Зараз воду в регіони, які постраждали після підриву Каховської ГЕС, підвозять, в деяких громадах хочуть запустити свердловини. Це - тривалий процес. Такі ідеї занадто трудомісткі і реалізовувати їх краще після війни. Тому ми зайнялися пошуком доступніших рішень і обрали найефективніший варіант».

«Існуючі проекти не розв'язують проблему стратегічно. Вигідніше - інвестувати в системи очищення води. І саме - мобільні системи. Ми маємо гарантований «рецепт», - коментує амбасадор благодійної організації «БФ «Help For Ukraine» Євген Кошовий. - Перший блок водоочисної портативної системи, яким нас забезпечили безкоштовно українська ТОВ «Радомір» (виробник) та ФОП Вихованець Б. О. (винахідник якої нині в лавах ЗСУ), вже працює в селі Козацьке, за 5 км від Каховської ГЕС і лінії фронту, куди ми його й доставили. Ми тісно співпрацюємо у вирішенні цього питання з Херсонською ОВА - зараз до нас із проханням встановити такі системи звернулися жителі Музиківської та Снігурівської громад».

«Ці водоочисні портативні переносні системи дають іонізовану під -3000 мілівольт воду, яку бажано випити протягом першої години. Тоді вона має кращий ефект. Але з нею нічого не станеться, якщо вона стоятиме й тиждень. Підключити можна не лише від мережі, а й від акумуляторної батареї, що входить у комплект. Очищає будь-яку воду: і з річки, і з болота. Батарея має запасні запобіжники, переносна, легка, автономна. Може використовуватися як павербанк. У будь-якій місцевості, - додає віце-президент БО «БФ «Хелп фор Юкрейн» Вілен Фаталов. - Є набір запасних фільтрів, ключі до них, тест для води, окрема фільтрація тощо. Проект запущено. Нині плануємо встановлення двох станцій, потужність яких - до 20000 л/добу. І шукаємо партнерів та донорів, що допоможуть реалізувати їх закупівлю та установку. Адже за потреби їх нескладно буде перемістити, тому ми забезпечимо ними прифронтові громади. Це - перспективний проект навіть для великих міст».

«Дехто з диванних «експертів» досі чомусь переконаний, - додає президент фонду Степан Асланян, - що це робота держави, але зараз ми всі і є держава. Тому ми розробили таку ініціативу і закликаємо долучитися до неї великий бізнес. Адже в ідеалі, кожну прифронтову громаду під час війни потрібно забезпечити мобільними станціями очищення води. Повертаючи людям нормальні умови життя, ми даємо їм опору, віру і сили боротися далі за перемогу».

БО «БФ «Help For Ukraine» - український благодійний фонд, який працює з березня 2022 року, надаючи допомогу постраждалим у форматі «тут і зараз», спрямовуючи зусилля на допомогу Збройним силам України, медичним закладам і дитячим будинкам-інтернатам. Тільки на ЗСУ волонтери передали тисячі комплектів аптечок, турнікетів, планшетів, тепловізорів, дронів, генераторів та іншого обладнання, що приходило зі всього світу.

Сталася біда на Херсонщині - скоординувалися з дружніми волонтерськими ініціативами й бізнесами - БФ «Беркат», ASB, Christliche medizinische Hilfe direkt e.V., MEDICAL e.V. з Німеччини, представництва «Світоч» (Nestlé. UA), БФ «Nova Ukraine», АЗК «OKKO», «Нова пошта», ТОВ «Цар-Хліб», БФ Patriot.ua, волонтерами західної України та парафіянами з Південної Кароліни (США), Child UA, Food Bank Ukraine, Christliche medizinische Hilfe direkt e.V. (Українська християнська церква в Німеччині), щоб спільно працювати над ліквідацією наслідків підриву ГЕС. Доставляючи все це у Центр видачі допомоги Дніпровської громади, Херсонської ВЦА, Монастир св. Володимира Великого тощо...

Закривали потреби у мотопомпах, генераторах, найрізноманітніших продуктах та гігієнічних засобах, солодощах, продуктах харчування, одягу та взуття, розхідних матеріалах, генераторах, респіраторах, матрацах, найрізноманітнішому інструментарії, ліках та медичних засобах, хлібові...

Адже, за словами амбасадора благодійної організації «БФ «Help For Ukraine» Євгена Кошового, запит на продукти, гігієнічні засоби та життєво важливо - воду - тут досі дуже великий. А допомоги - все менше. Людям важко, особливо через регулярні обстріли.

І, якщо нагальні потреби закривати вдається, для цього проекту потрібні додаткові партнери. Тому фонд закликає український бізнес долучитися до цієї благородної справи.



Зв'язатися з фондом чи залишити заявку можна онлайн на сайті: https://helpforukraine.fund/

