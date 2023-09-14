Творчий корпоратив – що це та як організувати?

Корпоративи потрібні компаніям, щоб підтримувати здорову атмосферу в колективі. Та разом з оточуючим світом змінюються і формати корпоративів. В час, коли корпоративна вечірка недоречна, а підтримати колег хочеться, можна разом піти плести сітки в найближчий волонтерський осередок, а після цього порадувати себе творчим майстер-класом та поглибити свої знання про українську культуру.





В організації творчого корпоративу завжди готова допомогти київська арт-студія «Ліхтарик». Всі майстер-класи студії супроводжуються цікавою розповіддю про культуру і традиції. Тому, якщо компанія обирає майстер-клас з Петриківського розпису, то окрім розписаної дерев'яної дощечки отримує цікаву розповідь про походження та особливості цього розпису. Так само і з іншими майстер-класами:





Самчиківський розпис з Хмельниччини, так само як і Петриківка яскраво демонструє багатство традицій сільського життя українців. Адже, обидва ці розписи були характерні для розпису хат, щоправда в різних регіонах (Дніпропетровщина та Хмельниччина). Тільки уявіть, яка краса була в селах, де хати розписані яскравими квітами, а навколо ростуть чорнобривці, мальви або квітнуть весною дерева.

Вибійка з великим різноманіттям штампів - це один з найстаріших способів декорування одягу. Студія пропонує великий вибір штампів, які можна поєднати в автентичні композиції. І знов таки уявіть прекрасні домотканні тканини, які прикрашались вибійками і які були гарні наші прабабусі в такому одязі.

Свічкарство, де учасники майстре-класу роблять свічки з натуральної вощини, супроводжується розповідями про обряди, яких дотримувались наші предки.

Виготовлення ляльок-мотанок - це свого роду медитація, адже ляльки виготовляються без використання голок. А під час мотання ляльки, учасники дізнаються про види мотанок та їх використання в обрядах, а також навіщо в мотанку загортали хліб.

Писанкарство, де учасники роблять свою писанку та дізнаються про традиції та символіку писанкарства в різних регіонах України.

Олійний живопис на вільну тему знайомить учасників з найпопулярнішою технікою живопису в світі. На занятті можна намалювати окремі картини або ж одну спільну для всієї команди.





Також, арт-студія «Ліхтарик» пропонує і нові, сучасні напрямки живопису:





Написання інтер'єрних картин в техніці флюїд арт.

Сoffee art або wine art, де картини пишуться кавою або вином.





Не живописом єдиним майстри арт-студії можуть порадувати вас на майстер-класі. Студія пропонує майстер-класи з:





Мозаїки, де учасники роблять декоративні композиції зі шматочків керамічної плитки;

Гончарства, де можна зробити посуд на гончарному крузі або ліпний руками.

Обирайте вид творчості, який вам цікавіший та замовляйте корпоративний майстер-клас, дізнавайтесь більше про культуру, історію та традиції України та інших країн разом з арт-студією «Ліхтарик».