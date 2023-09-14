Творчий корпоратив – що це та як організувати?

Корпоративи потрібні компаніям, щоб підтримувати
здорову атмосферу в колективі. Та разом з оточуючим світом змінюються і формати
корпоративів. В час, коли корпоративна вечірка недоречна, а підтримати колег
хочеться, можна разом піти плести сітки в найближчий волонтерський осередок, а
після цього порадувати себе творчим майстер-класом та поглибити свої знання про
українську культуру.
В організації творчого корпоративу завжди готова
допомогти київська арт-студія «Ліхтарик». Всі
майстер-класи студії супроводжуються цікавою розповіддю про культуру і
традиції. Тому, якщо компанія обирає майстер-клас з
Петриківського розпису, то окрім розписаної дерев'яної дощечки отримує цікаву
розповідь про походження та особливості цього розпису. Так само і з іншими
майстер-класами:
Самчиківський розпис з Хмельниччини, так
само як і Петриківка яскраво демонструє багатство традицій сільського життя
українців. Адже, обидва ці розписи були характерні для розпису хат, щоправда в
різних регіонах (Дніпропетровщина та Хмельниччина). Тільки уявіть, яка краса
була в селах, де хати розписані яскравими квітами, а навколо ростуть
чорнобривці, мальви або квітнуть весною дерева.
Вибійка з великим різноманіттям
штампів - це один з найстаріших способів декорування одягу. Студія пропонує
великий вибір штампів, які можна поєднати в автентичні композиції. І знов таки
уявіть прекрасні домотканні тканини, які прикрашались вибійками і які були
гарні наші прабабусі в такому одязі.
Свічкарство, де учасники
майстре-класу роблять свічки з натуральної вощини, супроводжується розповідями
про обряди, яких дотримувались наші предки.
Виготовлення
ляльок-мотанок
- це свого роду медитація, адже ляльки виготовляються без використання голок. А
під час мотання ляльки, учасники дізнаються про види мотанок та їх використання
в обрядах, а також навіщо в мотанку загортали хліб.
Писанкарство, де учасники роблять
свою писанку та дізнаються про традиції та символіку писанкарства в різних
регіонах України.
Олійний живопис на вільну тему
знайомить учасників з найпопулярнішою технікою живопису в світі. На занятті
можна намалювати окремі картини або ж одну спільну для всієї команди.
Також, арт-студія «Ліхтарик» пропонує і нові,
сучасні напрямки живопису:
Написання
інтер'єрних картин в техніці флюїд арт.
Сoffee
art або wine art,
де картини пишуться кавою або вином.
Не живописом єдиним майстри арт-студії можуть
порадувати вас на майстер-класі. Студія пропонує майстер-класи з:
Мозаїки,
де учасники роблять декоративні композиції зі шматочків керамічної плитки;
Гончарства,
де можна зробити посуд на гончарному крузі або ліпний руками.
Обирайте вид творчості, який вам цікавіший та
замовляйте корпоративний майстер-клас, дізнавайтесь більше
про культуру, історію та традиції України та інших країн разом з арт-студією
«Ліхтарик».