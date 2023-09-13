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Какие лимиты на пополнение карты в сентябре?

09:37 13.09.2023 |

Прес-релізи

 

Пополнить карту любого банка можно только в установленных пределах. Они зависят от способа перевода, финансового учреждения и самой карты. Чтоб лимит не стал для вас неприятным сюрпризом, лучше узнать его заранее на выбранной платформе.

Платежный сервис

Одно из преимуществ таких сервисов - возможность сделать перевод между разными платежными средствами. Достаточно знать номер получателя, иметь под рукой собственный пластик и телефон для подтверждения. Например, на iPay.ua необязательно регистрироваться, использовать электронный кошелек или банковское приложение.

Чтоб переслать деньги, по ссылке https://www.ipay.ua/ru/p2p заполните все предусмотренные поля:

  1. Выберите способ перевода - Google Pay, Apple Pay, Masterpass или карточные реквизиты.
  2. Укажите свой мобильный.
  3. Введите данные получателя и сумму.
  4. Подтвердите транзакцию.
  5. Если необходимо, сохраните электронный чек.

Деньги поступают мгновенно.

Перевести можно за 1 раз до 25 000 гривен. За сутки с 1 карточного счета возможно отправить до 110 000 грн, разделенных не более, чем на 25 платежей. За месяц - 100 переводов на 220 тысяч гривен.

Большее количество онлайн-сервис заблокирует автоматически.

В приложении банка

Каждое финансовое учреждение устанавливает собственные рамки. Чаще всего перевести в пределах одного банка разрешается намного больше, чем на сторонние карты:

  • Monobank - внутренние переводы без ограничений, на платежное средство другого банка - до 60 000 тысяч за 1 раз. 
  • ПриватБанк ограничивает транзакцию 29 999 грн.
  • Ощадбанк также пропускает операции между картами физических лиц до 29 999 гривен.
  • Sense Bank не лимитирует переводы между счетами одного клиента, на карточку другого клиента этого же банка можно отправить до 50 тысяч, по Украине - до 29 999 гривен.
  • УкрСиббанк также разрешает безлимитно переводить деньги между собственными картами, другим получателям в пределах банка можно переслать до 150 000, за пределы фин.учреждения - до 40 000 грн.

    • Чтоб воспользоваться максимально допустимыми нормами, следует предварительно скачать приложение банка-эмитента и пройти полную процедуру регистрации. В некоторых случаях требуется обращение в отделение для верификации пользователя. 

    Через терминал самообслуживания

    До 1.08.2023 года без авторизации можно было пополнить любую карту на 5000 гривен. Теперь для такого типа операций нужна авторизация. Чтоб перевести деньги через терминал:

    1. Введите карточный номер или приложите пластик к nfc-считывателю.
    2. Укажите свой мобильный.
    3. Дождитесь звонка или сообщения с проверочным кодом. Введите его в специальное поле на экране аппарата.
    4. Вставьте купюры.
    5. Отправьте деньги и возьмите чек.

    Лимиты в среднем установлены на уровне 25 - 30 тысяч гривен. Окончательное значение зависит от используемого комплекса самообслуживания и банка, который выдал пополняемую карту. 

     

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