Фінансові новини
- |
- 13.09.23
- |
- 11:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Какие лимиты на пополнение карты в сентябре?
09:37 13.09.2023 |
Пополнить карту любого банка можно только в установленных пределах. Они зависят от способа перевода, финансового учреждения и самой карты. Чтоб лимит не стал для вас неприятным сюрпризом, лучше узнать его заранее на выбранной платформе.
Платежный сервис
Одно из преимуществ таких сервисов - возможность сделать перевод между разными платежными средствами. Достаточно знать номер получателя, иметь под рукой собственный пластик и телефон для подтверждения. Например, на iPay.ua необязательно регистрироваться, использовать электронный кошелек или банковское приложение.
Чтоб переслать деньги, по ссылке https://www.ipay.ua/ru/p2p заполните все предусмотренные поля:
- Выберите способ перевода - Google Pay, Apple Pay, Masterpass или карточные реквизиты.
- Укажите свой мобильный.
- Введите данные получателя и сумму.
- Подтвердите транзакцию.
- Если необходимо, сохраните электронный чек.
Деньги поступают мгновенно.
Перевести можно за 1 раз до 25 000 гривен. За сутки с 1 карточного счета возможно отправить до 110 000 грн, разделенных не более, чем на 25 платежей. За месяц - 100 переводов на 220 тысяч гривен.
Большее количество онлайн-сервис заблокирует автоматически.
В приложении банка
Каждое финансовое учреждение устанавливает собственные рамки. Чаще всего перевести в пределах одного банка разрешается намного больше, чем на сторонние карты:
Чтоб воспользоваться максимально допустимыми нормами, следует предварительно скачать приложение банка-эмитента и пройти полную процедуру регистрации. В некоторых случаях требуется обращение в отделение для верификации пользователя.
Через терминал самообслуживания
До 1.08.2023 года без авторизации можно было пополнить любую карту на 5000 гривен. Теперь для такого типа операций нужна авторизация. Чтоб перевести деньги через терминал:
- Введите карточный номер или приложите пластик к nfc-считывателю.
- Укажите свой мобильный.
- Дождитесь звонка или сообщения с проверочным кодом. Введите его в специальное поле на экране аппарата.
- Вставьте купюры.
- Отправьте деньги и возьмите чек.
Лимиты в среднем установлены на уровне 25 - 30 тысяч гривен. Окончательное значение зависит от используемого комплекса самообслуживания и банка, который выдал пополняемую карту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія надасть Україні військову допомогу на ще $833 мільйони
|Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону, ВПО і ПЕК на 328,5 млрд грн
|Частину «недоарештованих» активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова, – ЗМІ
|Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Як працюють мікрофінансові організації в Україні
|Академія праці, соціальних відносин і туризму відкрила нову кафедру
|Специалисты Стилус рассказали, как приобрести б/у айфон и не прогадать
|Суші Майстер Харків: як заощадити і насолодитися найкращими ролами?
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
|Економний та надійний конвеєр для переміщення сухої та вологої продукції
Бізнес
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA
|Mercedes-Benz презентував концепт CLA-Class із технологією EQXX
|США перевірять чипи, встановлені в нових смартфонах Huawei
|Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день