Як працюють мікрофінансові організації в Україні

Банківські установи неохоче видають кредити на карту, особливо на невеликі суми, і вимагають безліч документів, щоб перевірити платоспроможність позичальника. У разі, коли екстрено необхідна невелика сума грошей можуть допомогти організації мікропозик. Таких компаній безліч, і всі вони пропонують різні види послуг, відсотків і термінів погашення. Щоб розібратися в тому, яка компанія найкраща, можна зайти на сайт ufin.com.ua і вивчити конкретну підтримку основних мікрофінансових кредитних фірм. Крім повного переліку послуг можна прочитати відгуки клієнтів і зробити власні висновки, куди звертатися найвигідніше.

У чому різниця МФО і банків?

На відміну від банківських структур, найновіші МФО видають позики на невеликі суми. Є компанії, де верхній ліміт становить всього лише 5000-7000 гривень, але є і більші організації, здатні надати фінансові кошти до 50 000 гривень. Під час оформлення позики важливо обов'язково прочитати повністю всі умови договору. Крім основних відсотків, деякі компанії беруть додаткову комісію за послуги, про яку ви можете не знати спочатку. Своєчасна оплата кредиту і відсотків є дуже важливою складовою під час роботи зі всіма МФО України. Найчастіше прострочення карається серйозними штатними санкціями, в результаті чого вартість позикових коштів може значно зрости. Клієнти, які не можуть вчасно виплатити позику, повинні звернутися в організацію, де їм можуть надати можливість реструктуризації. Це найкращий вихід із ситуації, ніж просто ігнорувати законні вимоги кредитора.

Переваги МФО:

Швидкість і легкість отримання грошей;

Мінімальний пакет документів;

Нема потреби бути офіційно працевлаштованим;

Першу мікропозику зазвичай можуть дати без відсотків;

Висока конкуренція на ринку призводить до регулярного зниження ставок;

Можливість отримати гроші онлайн, без відвідування організації.

Недоліки МФО:

Високі відсотки;

Невеликий термін кредиту.

Як бачимо, переваг у рази більше, ніж недоліків. Найкраще використовувати мікропозики в разі, коли необхідно перехопити невелику суму на 3-7 днів в очікуванні зарплати або нового надходження коштів, коли не хочеться просити в борг у родичів і знайомих. Зверніть увагу, що для оформлення мікрокредиту потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код і номер картки, на яку зарахують кошти.