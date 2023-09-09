Академія праці, соціальних відносин і туризму відкрила нову кафедру

Вища освіта та гастрономічна індустрія поєднали свої зусилля для створення нового центру навчання.

Академія праці, соціальних відносин і туризму оголосила про відкриття нової кафедри гастрономії, сомельє та винної культури, створення якої є важливим кроком у розвитку гастрономії в Україні і надасть нові можливості професійного розвитку для студентів та гостей навчального закладу.

На урочистому відкритті кафедри були присутні видатні постаті із різних сфер, що символізує широку підтримку ініціативи. Один із запрошених гостей - Рікардо Фернандес Нуньєс, власник Vinos de la Luz, міжнародної виноробної групи, що має виноробні в Аргентині, Іспанії та Італії, а також офіси в Україні та Польщі, а виробництво у США. Нині він також має звання Доктора, що відзначає його активну роль у розвитку винної галузі. Під час свого виступу Нуньєс висловив глибоку підтримку Україні та свою готовність боротися за її свободу та ідентичність. Він зазначив, що підтримує Україну не лише словами, але і своєю діяльністю, намагаючись сприяти країні засобами, доступними йому.

У відкритті кафедри також взяв участь Микола Григорович Маломуж, екс-Голова Служби зовнішньої розвідки України. Його присутність на події свідчить про підтримку та інтерес з боку урядових структур до розвитку гастрономічної індустрії.

Григорій Васильович Осовий, голова Федерації профспілок України з 2014 року, наголосив на важливості професійного навчання в гастрономічній сфері та його впливі на соціальний розвиток країни.

В свою чергу, Віктор Борисович Сухомлин, в.о. ректора Академії, кандидат наук з державного управління, заслужений працівник соціальної сфери України, підкреслив важливість розвитку нової кафедри та її внеску у підготовку фахівців у галузі гастрономії та сомельє. Він зазначив, що ця ініціатива сприятиме підвищенню якості освіти в Україні та розвитку винної культури серед наших громадян.

Голова наглядової ради академії, Євген Михайлович Драп'ятий, висловив свою підтримку новому проекту, реалізація якого є важливим кроком на шляху розвитку гастрономічної галузі для подальшого успішного розвитку країни.

«Відкриття нової кафедри відзначає початок нового етапу гастрономічного навчанння в Україні», - зазначив Голова громадської спілки УКРСАДВИНПРОМ Володимир Печко.

Він також висловив свою підтримку цьому інноваційному кроку і подякував учасникам ініціативи за їхню роботу у відновленні інтернаціональної організації та її поверненні до України.

Наталія Благополучна, президент Всеукраїнської асоціації виноробів та сомельє, керівник першої в Україні школи сомельє «Майстер-клас», також розповіла про історію створення першої школи сомельє в Україні, що народилася більше двадцяти трьох років тому. З тих часів школа надає студентам та гостям Академії праці широкі можливості навчання та розвитку у сферах туризму та соціальних відносин. Вона не лише дозволяє студентам отримувати ґрунтовні знання, але і сприяє набуттю практичного досвіду у гастрономічній сфері, що стимулює подальший розвиток гастрономічної культури в Україні.

Максим Уракін, засновник аналітичного центру «Клуб експертів», видавець, директор з маркетингу інформагенства «Інтерфакс Україна», в свою чергу наголосив на важливості розвитку освіти в Україні і підкреслив, що ця ініціатива є кроком до підготовки нового покоління фахівців, які будуть відновлювати та розвивати країну в майбутньому.

Завдяки підтримці та активності видатних особистостей та колективу університету, нова кафедра гастрономії, сомельє та винної культури обіцяє стати лідером у галузі гастрономічної освіти та розвитку винної культури в Україні. Ми лишаємося на зв'язку, щоб слідкувати за подальшими досягненнями та внеском цієї кафедри у гастрономічну спадщину нашої країни.

Академію праці, соціальних відносин (АПСВТ) створено у 1993 р. з метою якісної програмно-цільової підготовки спеціалістів у галузі правознавства, ринкових відносин, соціального партнерства, організації праці і управління. У 2013/2014 році відбулося перейменування назви Академії на Академію праці, соціальних відносин і туризму. Водночас із застосуванням сучасних передових технологій навчання Академія використовує також багаторічний досвід і традиції Вищої школи профспілкового руху.

Сьогодні Академія - це провідний вищий навчальний заклад України, національний осередок сучасних знань про суспільство та соціальні технології.