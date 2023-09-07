Специалисты Стилус рассказали, как приобрести б/у айфон и не прогадать

Эксперты онлайн-магазина бытовой техники и электроники Стилус рассказали о ключевых параметрах, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанной техники Apple.

Сегодня есть множество вариантов приобрести б/у смартфоны. Но самый безопасный - купить Айфон бу у проверенных продавцов. Это убережет от мошенников, а также от покупки ворованной или неисправной техники.

Стилус Approved

В рамках сотрудничества с профессиональными американскими салонами техники Apple Стилус закупает подержанные айфоны, а именно, витринные образцы, которые ничем не отличаются от новых iPhone. Такая техника проходит несколько этапов проверки — вначале еще в самом салоне, а затем еще раз, по прибытию в Украину.

Проверяются все разъемы, работа сенсора и дисплей, динамики, датчики и камера. Также проводится диагностика аккумулятора, проверяется продуктивность и проводится стресс-тест.

Программа iPhone Approved значительно упрощает покупку подержанной техники. Она позволяет покупателю не беспокоиться о состоянии устройства.

На что обратить внимание

Выбирая подержанный iPhone самостоятельно в интернете необходимо учитывать несколько ключевых моментов:

Видимые повреждения. Обязательно нужно проверить внешний вид iPhone на наличие царапин, вмятин или любых признаков износа корпуса.

Проверка IMEI/серийного номера. Чтобы убедиться в том, что смартфон не украден и не внесен в черный список, нужно проверить IMEI или серийный номер iPhone. Это можно сделать с помощью различных онлайновых баз данных.

Состояние аккумулятора. Важно проверить и батарею iPhone. Емкость исправного аккумулятора должна составлять не менее 80%.

Версия iOS и работоспособность. Чтобы не приобрести смартфон, который перестал или в скором времени перестанет получать обновления ПО, стоит проверить версию iOS. А чтобы убедиться в его работоспособности, нужно проверить все функции, включая сенсорный экран, кнопки, динамики и микрофоны. Выполнить тестовый вызов и проверить качество звука.

Возможное повреждение от воды. Если смартфон “тонул”, то будут соответствующие признаки повреждения водой, например, красные или розовые индикаторы, срабатывающие при контакте с влагой.

Предыдущее использование. Стоит уточнить у продавца историю использования телефона, поинтересоваться, подвергался ли он ремонту или восстановлению.

Самостоятельный поиску б/у айфона в хорошем состоянии может отнять много времени. В противовес самостоятельному поиску можно обратиться к программе iPhone Approved от Стилус. Это поможет гораздо быстрее приобрести подержанный iPhone, отвечающий всем потребностям, и свести к минимуму риск приобретения проблемного устройства.