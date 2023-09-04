В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе

Создание оффшорного предприятия за рубежом необходимо для компаний, желающих расширить сферу своей деятельности и выйти на международный рынок. Если требуется проводить торговые операции в Европе и Евросоюзе, отличным вариантом станет регистрация оффшорных компаний в Англии, имеющая ряд плюсов. Об этих достоинствах и особенностях регистрации оффшора в Уэльсе рассказали в компании ua-offshore.

Главные особенности оффшора в Уэльсе

Регистрация оффшора в Уэльсе подразумевает создание Limited Partnership. Наиболее близкий аналог этой формы — ООО. LP может быть отдельным субъектом или же выступать в роли агента. Чтобы проходить по нулевой ставке налогообложения, нужно осуществлять деятельность только за пределами Британии и не взаимодействовать с партнерами страны.

Как открыть LP в Уэльсе

Для открытия оффшора в Уэльсе потребуются минимум два партнера, один из которых будет генеральным. Именно от отвечает своим имуществом по обязательствам. Остальные партнеры несут ответственность на уровне своих вкладов в капитал партнерства. Интересная деталь — в отличие от других регионов, например, Шотландии, в Уэльсе владельцы имущества это сами партнеры, а не партнерство. Для создания LP также понадобится регистрационный агент, а вот наличие секретаря — опционально.

Название LP может быть на любом языке, однако вести документацию придется на английском. Некоторые типы деятельности требуют наличия лицензии. Это касается:

банков;

страховых компаний;

финансовых организаций.

Среди дополнительных преимуществ — минимальный уставной капитал в объеме 1 GBP. Максимальный — не ограничивается законодательством. Хотя компания должна осуществлять ведение бухгалтерской отчетности, подавать ее в налоговую не обязательно.

Почему стоит зарегистрировать оффшор через ua-offshore

Специалисты украинской компании ua-offshore предоставляют комплексные услуги по регистрации компаний и открытию счетов во многих странах, включая наиболее популярные локации для оффшоров: Сингапур, Гонконг, Лихтенштейн. В пакет услуг входит подготовка всех необходимых документов, общение с органами другого государства, поиск иностранных представителей компании, если это требуется. Регистрация оффшора — отличная возможность расширить сферу влияния своей компании и выйти на уровень международного сотрудничества.