Чому паперові пакети кращі за поліетиленові

Люди постійно щось купують, запаковують та переносять. Звісно ж, для транспортування великої кількості товарів необхідна відповідна тара. Сучасне виробництво пропонує наступні різновиди упаковок:

поліетиленові та паперові пакети;

коробки для піци;

конвертики під попкорн, булочки чи фастфуд;

паперові куточки;

упаковки Дой-Пак.

Найчастіше серед перелічених видів пакування для транспортування різноманітних речей ми використовуємо сумки з поліетилену чи цупкого паперу. Чим вони відрізняються і які краще обрати, опишемо у даному матеріалі.

Різниця між поліетиленовими та паперовими пакетами

Для зручності переносу речей почали виготовляти спеціальну тару. Вона може бути з ручками (вставними чи врізними), а також без спеціальних тримачів. Випускають поліетиленові та паперові пакети різної форми, розміру, кольору, з принтом або без нього. Оскільки сумки є чудовим рекламним засобом, який може використовуватися кілька разів, багато власників бізнесу замовляють виготовлення брендованих товарів.

Якщо функціональність будь-яких пакетів переоцінити важко, то різниця між виробами з картону та ПЕТ існує:

Паперові пакети екологічніші, швидко утилізуються, не забруднюють навколишнє середовище; Обидва варіанти, виготовлені з щільного матеріалу, здатні витримувати велику вагу продуктів; Пакети з паперу безпечні для життя та здоров'я людей і тварин; Картонні сумки виглядають значно естетичніше, ніж поліетиленові.

Недолік паперових пакетів полягає в тому, що в них незручно транспортувати жирні, вологі, а також надто важкі предмети. При цьому виробники придумали, як вирішити дану задачу: створили спеціальний металізований папір. Достатньо лише покласти продукт, наприклад, у коробок, виготовлений з металізованого картону, і можна буде спокійно переносити його у паперовому пакеті.

Окрему увагу варто приділити подарунковій тарі. Поліетилен у даному випадку значно програє паперу в естетичному плані. Паперові пакети дозволяють створити неймовірну кількість різноманітних малюнків та забарвлень для упаковки. Їх виготовляють з дитячими візерунками, а також з "жіночими" візерунками та "чоловічим" оформленням.

Де вигідно купити паперові пакети в Україні

Переваги, які свідчать на користь вибору сумок, виготовлених із паперу, беззаперечні. Звісно, не вийде повністю виключити використання поліетиленових виробів, але навіть законодавством України затверджено зменшення їх експлуатації. Тож, якщо Вам потрібно купити паперові пакети, варто знайти прямого постачальника, прикладом якого є компанія Petrovka HoReCa. Завдяки відсутності зайвих посередників, у підприємства є можливість пропонувати своїм клієнтам привабливу цінову політику.

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