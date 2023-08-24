В Умані пройшов V фестиваль сиру та вина Cheese&Wine Festival

Фестиваль проходив у готельно-ресторанному комплексі Forest Club Sherwood. У заході взяли участь відомі українські винноробні: TM My Wine, SHABO, BOLGRAD, Cotnar, Villa Tinta, винарня Владислава Закревського. Також були представлені наливки та настоянки «Хані Баджер», винокурня White Church distillery, сироварня «Основа», ТМ Zinka, «Козацькі козиРні сири», виробники м'ясних чіпсів та снеків «Снеки від Бандери» та ін.

На фестивалів проводились цікаві лекторії для відвідувачів. Зі світом виноробства відвідувачів знайомили: Людмила Бойко, головний технолог сімейного підприємства «Хані Баджер»; Степан та Ольга Куціпак, власики ТМ «Снеки від Бандери»; Наталія Благополучна, президент Всеукраїнської асоціації виноробів та сомельє, керівник першої в Україні школи сомельє «Майстер-клас»; Богдан Панчук, бренд-амбасадор компанії Leleka Wines; Едуард Городецький, засновник виноробні Tiras Winery; Наталія Бурлаченко, сомельє та бренд-амбасадор компанії Vinos de la Luz; Віта Олійник, представник ТМ Zinka. Захід також відвідав власник групи компаній Vinos de la Luz Рікардо Фернандес Нуньєз.

Окрім винних лекторіїв для відвідувачів проводився майстер-клас «Як відкрити шампанське келихом або сучасний сабраж» від Миколи Благополучного, керівника школи сомельє «Майстер-клас», директор Всеукраїнської асоціації виноробів та сомельє.

Родзинкою першого дня фестивалю став душевний концерт від українського співака PIANOБОЙ.

30 липня в рамках фестивалю проводився круглий стіл щодо розвитку виноробства та виноградарства в Україні в умовах війни. Були присутні Віштак Ігор Анатолійович, директор департаменту рослинництва МінАПК України, Володимир Печко, голова ГС «УКРСАДВИНПРОМ»; Ірина Ковальова, директор ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України; Максим Уракін, засновник аналітичного центру «Клуб експертів», видавець, директор з маркетингу інформагенства «Інтерфакс-Україна»; Єгор Бєлов, шеф-сомельє готелю InterContinental Kyiv, переможець Всеукраїнського конкурсу сомельє 2018; Дмитро Саприкін, бренд-амбасадор компанії Alcoline та Олег Антіпін, бренд-амбасадор компанії SHABO; Костянтин Тінтулов, комерційний директор та співвласник ТОВ «Винхол Оксамитне».

Також круглий стіл відвідав Дмитро Наталуха - український політичний та громадський діяч, Народний депутат України IX скликання, юрист, правозахисник, голова комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді України IX скликання. Член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Завершив круглий стіл допрем'єрний показ фільму «Поранена земля». Це документальна стрічка про історії українських виноробів, які постраждали від російської агресії. Режисер та співпродюсер фільму - Роман Заяць, засновник проєкту «Серцевина».

Фестиваль має благодійну складову. Проводились благодійні аукціони та збори коштів на потреби Збройних сил України. На заході було зібрано 142 050 грн! Головний лот фестивалю - унікальне вино від компанії Vinos de La Luz з етикеткою картини Івана Марчука було продано за 120 тис. грн. Зібрані кошти було розподілено таким чином:

120 000 грн передано на лікування від онкозахворювання ветерану ЗСУ, відомому виноробу Сергію Коваленко.

22050 грн передано на потреби ЗСУ.

Протягом двох днів події проводилась споживча дегустація. Відвідувачі заходу обирали найкраще вино. Перемогу у конкурсі "Вибір споживача" здобули вина від ТМ My Wine.

Організатором події є компанія Focus event.