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Благодійний сквош-турнір Zenit Ukraine Open 2023 в Києві: результати змагань
09:24 23.08.2023 |
19-20 серпня столичний фітнес-центр "SPORT LIFE" став головною ареною змагань для любителів сквошу з усієї України та світу. Благодійний турнір "Zenit Ukraine Open 2023" зібрав на своїх кортах більше 100 гравців, які приїхали з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Хмельницького, Полтави, Херсона та Одеси, а також з Франції, США, Туреччини та Молдови.
Учасники змагалися в різних категоріях, починаючи від "Леді B" до "Men А". Переможцями у своїх категоріях стали:
Категорія Леді B:
- Анетта Сіганевич
- Вероніка Левківська
- Юлія Якімова
Категорія Леді А:
- Дар'я Власенко
- Тетяна Станько
- Вероніка Усенко
Категорія Men D:
- Роман Попов
- Антон Бабушко
- Степан Кобзев
Категорія Men C:
- Антон Скабалланович
- Кирило Леонов
- Араїк Саркісян
Категорія Men B:
- Максим Шумельда
- Ростислав Завінський
- Дмитро Балута
Категорія Men А:
- Микита Панов
- Руслан Петрович
- Максим Токар
Після завершення спортивної частини у ресторані "Brugge" відбулась урочиста церемонія нагородження переможців, де також пройшов благодійний аукціон та патріотичний фуршет. Спільними зусиллями учасників і ведучого Андрія Джеджулі вдалося зібрати понад 100 000 грн. Ці кошти підуть на підтримку сквош-гравців та армії.
Подія не могла б стати такою яскравою та успішною без підтримки партнерів та спонсорів:
Турнір підтвердив, що благодійність та спорт можуть іти поруч, приносячи радість та допомагаючи людям.
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