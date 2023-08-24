Благодійний сквош-турнір Zenit Ukraine Open 2023 в Києві: результати змагань





19-20 серпня столичний фітнес-центр "SPORT LIFE" став головною ареною змагань для любителів сквошу з усієї України та світу. Благодійний турнір "Zenit Ukraine Open 2023" зібрав на своїх кортах більше 100 гравців, які приїхали з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Хмельницького, Полтави, Херсона та Одеси, а також з Франції, США, Туреччини та Молдови.

Учасники змагалися в різних категоріях, починаючи від "Леді B" до "Men А". Переможцями у своїх категоріях стали:

Категорія Леді B:

Анетта Сіганевич Вероніка Левківська Юлія Якімова

Категорія Леді А:

Дар'я Власенко Тетяна Станько Вероніка Усенко

Категорія Men D:

Роман Попов Антон Бабушко Степан Кобзев

Категорія Men C:

Антон Скабалланович Кирило Леонов Араїк Саркісян

Категорія Men B:

Максим Шумельда Ростислав Завінський Дмитро Балута

Категорія Men А:

Микита Панов Руслан Петрович Максим Токар

Після завершення спортивної частини у ресторані "Brugge" відбулась урочиста церемонія нагородження переможців, де також пройшов благодійний аукціон та патріотичний фуршет. Спільними зусиллями учасників і ведучого Андрія Джеджулі вдалося зібрати понад 100 000 грн. Ці кошти підуть на підтримку сквош-гравців та армії.

Подія не могла б стати такою яскравою та успішною без підтримки партнерів та спонсорів:

Головний фітнес-партнер "SPORT LIFE";

Організатор заходу - "Федерація Сквошу України";

Інформаційний партнер - інформагентство "Інтерфакс Україна";

Офіційний спонсор - компанія "Клуб експертів";

Призи та подарунки були представлені компаніями "Sport Life", "Reima" та "Tecnifibre";

Офіційна вода турніру - "КРАЙНА";

Пиво для учасників та гостей забезпечила компанія TERMO-PAB;

Усі гості турніру розміщувалися в "FAVOR HOTEL";

Церемонія нагородження та вечірка відбулися завдяки партнерству з рестораном "BRUGGE".

Турнір підтвердив, що благодійність та спорт можуть іти поруч, приносячи радість та допомагаючи людям.