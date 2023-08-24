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Благодійний сквош-турнір Zenit Ukraine Open 2023 в Києві: результати змагань

09:24 23.08.2023 |

Прес-релізи

Благодійний сквош-турнір Zenit Ukraine Open 2023 в Києві: результати змагань

19-20 серпня столичний фітнес-центр "SPORT LIFE" став головною ареною змагань для любителів сквошу з усієї України та світу. Благодійний турнір "Zenit Ukraine Open 2023" зібрав на своїх кортах більше 100 гравців, які приїхали з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Хмельницького, Полтави, Херсона та Одеси, а також з Франції, США, Туреччини та Молдови.

Учасники змагалися в різних категоріях, починаючи від "Леді B" до "Men А". Переможцями у своїх категоріях стали:

Категорія Леді B:

  1. Анетта Сіганевич
  2. Вероніка Левківська
  3. Юлія Якімова

Категорія Леді А:

  1. Дар'я Власенко
  2. Тетяна Станько
  3. Вероніка Усенко

Категорія Men D:

  1. Роман Попов
  2. Антон Бабушко
  3. Степан Кобзев

Категорія Men C:

  1. Антон Скабалланович
  2. Кирило Леонов
  3. Араїк Саркісян

Категорія Men B:

  1. Максим Шумельда
  2. Ростислав Завінський
  3. Дмитро Балута

Категорія Men А:

  1. Микита Панов
  2. Руслан Петрович
  3. Максим Токар

Після завершення спортивної частини у ресторані "Brugge" відбулась урочиста церемонія нагородження переможців, де також пройшов благодійний аукціон та патріотичний фуршет. Спільними зусиллями учасників і ведучого Андрія Джеджулі вдалося зібрати понад 100 000 грн. Ці кошти підуть на підтримку сквош-гравців та армії.

Подія не могла б стати такою яскравою та успішною без підтримки партнерів та спонсорів:

  • Головний фітнес-партнер "SPORT LIFE";
  • Організатор заходу - "Федерація Сквошу України";
  • Інформаційний партнер - інформагентство "Інтерфакс Україна";
  • Офіційний спонсор - компанія "Клуб експертів";
  • Призи та подарунки були представлені компаніями "Sport Life", "Reima" та "Tecnifibre";
  • Офіційна вода турніру - "КРАЙНА";
  • Пиво для учасників та гостей забезпечила компанія TERMO-PAB;
  • Усі гості турніру розміщувалися в "FAVOR HOTEL";
  • Церемонія нагородження та вечірка відбулися завдяки партнерству з рестораном "BRUGGE".

    • Турнір підтвердив, що благодійність та спорт можуть іти поруч, приносячи радість та допомагаючи людям.
     

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