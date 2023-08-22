Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії

Протягом шести тижнів тестової діяльності у 2023 році користувачами сервісу Scamfari було зібрано понад 200 тисяч звітів по транзакціях з ознаками злочинної діяльності. 17,44% з них, тобто більш ніж 28,5 тис. транзакцій, припадали на операції пов'язані з фінансуванням військової агресії росії проти України.

"Ми відпрацювали тестові періоди загальною тривалістю шість тижнів. За цей період отримали понад 200 тис. звернень від 3,5 тис. користувачів. Показник хибних звітів при цьому коливається в межах 17-18%. Тобто близько 82% всіх повідомлень наших користувачів знаходили підтвердження і передавались на опрацювання у відповідні органи. Зараз ми переходимо на он-чейн формат роботи платформи, щоб збільшити результативність в рази" - Юрій Олентир, засновник сервісу Scamfari.

Варто зазначити, що з усіх звітів про порушення трійка лідерів за кількістю звернень виглядає наступним чином:

Фінансування російського тероризму - 17,44 %.

Шахрайський проект (Rugpull) - 37,64 %.

Шахрайство в соціальних мережах - 44,33 %.





В коментарі до цієї новини представники крипто-медіа Incrypted повідомили, що за їх підрахунками загальна сума грошей, яка могла бути заблокована представниками Кіберполіції України тільки в рамках фінансування російського тероризму сягає близько 40,2 млн доларів, що еквівалентно майже 1,5 млрд грн.

"В процесі спілкування з представниками проєкту Scamfari нам вдалось отримати інформацію про те, що завдяки звітам від користувачів були ідентифіковані криптогаманці: ПВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолія Шарія, Михайла Звинчука ("Рыбарь"), Бориса Рожина. Найбільша кількість заблокованих коштів припадає на акаунти криптобіржі Binance - 96%. Трійка найбільш популярних криптовалют для здійснення цих операцій: Etherium - 37%, BNB - 14% та Bitcoin - 13" - Іван Павловський, СЕO Incrypted



За непідтвердженою інформацією, отриманою з відкритих джерел, на рахунках криптобіржі WhiteBit прокремлівського блогера Анатолія Шарія, в результаті діяльності команди Scamfari, було заблоковано близько 300 тис доларів.

Один з непрямих показників успішності та актуальності діяльності Scamfari полягає в тому, що криптобіржа WhiteBIt проведе перший у своїй історії лаунчпад саме з цим проєктом. Користувачі WhiteBIT, які зберігатимуть від 200 WBT у Holding, зможуть взяти участь у ланчпаді Scamfari вже 21 серпня.

Довідка

Scamfari - продукт HAPI Foundation та краудсорсингова платформа, мета якої полягає у зборі бази криптогаманців шахраїв, та гаманців, залучених у збір коштів на злочинну або терористичну діяльність. Точність даних забезпечується надійними джерелами та інструментами, які працюють у режимі реального часу.

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Лаунчпад - процес запуску токенів, що надає інвесторам ранній доступ до перспективних проєктів.