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Благодійний сквош турнір «Zenit Ukraine Open 2023» пройде в Києві 19-20 серпня
21:43 18.08.2023 |
Українська сквош-спільнота готується до наймасштабнішої події року. 19-20 серпня 2023 року в фітнес центрі «SPORT LIFE» у Києві, що на вулиці Самійла Кішки, 8 відбудеться благодійний сквош турнір «Zenit Ukraine Open 2023». Змагання триватимуть два дні, а стартують о 09.00 19 серпня.
Цей турнір є найвідомішим та найбільшим міжнародним змаганням зі сквошу в історії незалежної України. Свідченням його масштабності є не тільки кількість учасників і країн-представниць, але й велика кількість організацій, які приєдналися до підготовки та проведення турніру.
Змагання проходитимуть у шести категоріях: для чоловіків це категорії А, B, C, D, а для жінок A та B. Серед учасників турніру гравці із Франції, США, Туреччини, Молдови, а також багатьох міст України: Київ, Львів, Херсон, Харків, Дніпро, Хмельницький, Полтава та Одеса.
Заходи завершаться урочистою церемонією нагородження, яка пройде 20 серпня о 17.00 в ресторані «BRUGGE».
"Сквош активно набирає популярності в Україні навіть у цей непростий час. І це насамперед заслуга нашої молоді. Минулого року 6 наших юніорів ввійшли до ТОП-10 світових рейтингів зі сквошу. Це показник того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Такі турніри як "Zenit Ukraine Open" лише сприяють популяризації та розвитку цього виду спорту в Україні", - зазначив співорганізатор турніру Максим Уракін.
Такий підхід підтримує і президент Української федерації сквошу Дмитро Щербаков.
"Розвиток молодіжного та юніорського сквошу - це наша майбутнє. Але крім цього, ми маємо дбати і про наше сьогодення. Організація подібних заходів демонструє, що попри всі негараззди український спорт, і зокрема, сквош, продовжує розвиватись", - зазначив Дмитро Щербаков.
Організаційну підтримку турніру надають:
Головний фітнес партнер - національна мережа фітнес клубів «Sport Life»;
Головний організатор - «ГО Федерація Сквошу України»;
Головний інформаційний партнер - «Інтерфакс-Україна»;
Офіційний спонсор турніру - компанія «Клуб експертів».
Учасників та переможців очікує низка подарунків від «Sport Life», «REIMA», а також спеціальних партнерів: мережа клінік «ADONIS», УКРСАДВИНПРОМ, «КРАЙНА», «VILLA TINTA», «TERMOPUB», готелю «FAVOR», Tecnifibre та ресторану «BRUGGE».
Турнір пройде з благодійною місією допомоги Збройним Силам.
Всі прихильники та шанувальники сквошу запрошуються на це великого спортивного свята. Сподіваємось побачити вас на чемпіонаті та разом підтримати наших спортсменів!
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