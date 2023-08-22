Как выбрать циркуляционный насос?

Залог быстрого прогрева помещения - циркуляция нагретого теплоносителя в системе. Без этого дальние углы будут прогреваться очень долго. Именно для такого своеобразного толчка воды по трубам используется циркуляционный насос. Компактное устройство дает сразу два преимущества. Во-первых, обеспечивается равномерный нагрев воды и самого помещения. Во-вторых, за счет быстрого движения теплоносителя удается сэкономить средства, так как любому котлу нужно меньше энергии для нагрева.

Виды водяных помп для системы отопления

Конструкция насоса состоит из двигателя и насосной части. Специальный ротор вращает крыльчатку, под действием чего начинается движение теплоносителя в системе. Есть два типа водяных помп: с мокрым и сухим ротором.

Модели с мокрым ротором работают практически бесшумно. Свое название этот тип получил из-за того, что ротор и крыльчатка находятся в воде. Такая конструкция проста в установке, не шумит, но имеет невысокий КПД (не более 65%).

В устройстве с сухим ротором последний не контактирует с водой. Этот тип оборудования имеет КПД 80%. В то же время установка помпы сложнее и более шумная.

Важные показатели при выборе циркуляционной помпы

В первую очередь роль играет мощность оборудования. Существуют специальные формулы расчета, где показатель зависит от общей площади дома, длины системы отопления. Но можно обойтись и без формулы. Если в квартире или небольшом доме установлен одноконтурный котел (только отопление), то минимальный показатель мощности составляет 40 Вт. В двухконтурных системах (или при большой площади помещения) используется помпа мощностью не менее 60 Вт. Кроме мощности, обращают внимание на:

вольтаж сети (220 или 380 В);

максимальную температуру для работы (модели старого образца предназначались для температуры не более 95 градусов, а новые работают и при 110);

габаритные размеры;

наличие электрической защиты;

максимальное выходное давление;

производителя.

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