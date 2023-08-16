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Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж

17:15 15.08.2023 |

Прес-релізи


Хто побував тут хоч раз, обов'язково захоче повернутися знову.

Закарпаття - мальовничий край на південному заході України. Хто побував тут хоч раз, обов'язково захоче повернутися знову, адже він багатий на термальні джерела, визначні пам'ятки, можливості для зимового та літнього спорту й відпочинку. Ну а термальні води Закарпаття відомі вже кілька століть, і саме завдяки їм регіон став настільки популярним курортом, куди щороку приїжджають щоб покращити здоров'я тисячі гостей.

Окрасою Карпатських гір є невелике, але затишне селище Кам'яниця,яке розмістилось в долині ріки Уж на висоті 100 м над рівнем моря. Оточують село схили гір Вигорлат-Гутинського та Ужгородсько-Хустського вулканічних хребтів. А на горі Анталовецька поляна та скелях Орлине гніздо й в районі Невицького замку можна побачити виходи вулканічної лави. Історія замку бере свій початок у ХІІ столітті, а дістатись до нього можна за лічені хвилини, варто лише пройти через пішохідний навісний міст та піднятись стежкою.

Сюди їдуть з усіх куточків України та багатьох сусідніх держав не тільки для того, щоб підлікуватися, а й просто відпочити, насолодившись природою мальовничих Карпат. Це край багатий на легенди, природні та архітектурні пам'ятки.

Кам'яниця варта того, щоб обов'язково її відвідати, - особливо якщо хочеться відпочити душею і тілом, подалі від міської метушні. Навіть кілька днів, проведених тут, зарядять вас енергією гір на довгий час, допоможуть знайти гармонію і спокій. Можна забратися в гори і влаштувати пікнік на тлі красивих пейзажів. Або погуляти біля річки Уж, слухаючи її заспокійливе дзюрчання. А ввечері насолоджуватися філіжанкою чаю із запашних трав милуючись на зірки.

Любителям активного відпочинку Кам'яниця подарує походи в гори, рафтинг, катання на конях, поїздку пагорбами з вітерцем на квадроциклах. Взимку тут теж є чим розважитися окрім походів і катання на лижах, варто лише сюди потрапити.

Однією з перлин Кам'яниці по праву вважається комплекс Verkhovyna Resort Medical & Wellness,що розташований на вершині гори заввишки 260 м над рівнем моря, всього за 15 км від Ужгорода.

Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж

Симбіоз п'ятизіркового готелю, медичного центру, SPA-комплексу, басейнів, конференц-залів, ресторанів, барів, панорамних терас та інших можливостей для оздоровлення та відпочинку Verkhovyna Resort Medical & Wellness гарантує гостям яскраві моменти, незабутні враження та найкраще обслуговування. А навколишній ліс, кришталево-чисте повітря і гірська вода мають цілющу силу.

Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж

Комплекс Verkhovyna Resort Medical & Wellness пропонує розміщення в 77 просторих номерах, які продумано облаштовані для максимально зручного проживання в період відпочинку та оздоровлення. А унікальний дизайн номерів є синергією історії, сучасних тенденцій, естетики та функціоналу.

Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж

Ви можете розміститися як у президентському люксі, що задовольнить навіть найвибагливіших гостей, так і в просторому двокімнатному номері для комфортного відпочинку всією сім'єю. А тим, хто полюбляє лісові краєвиди в поєднанні з комфортним відпочинком для душі й тіла, чудово підійде номер категорії стандарт.

СПА та басейн

Унікальний світ саун у Галереї СПА пропонує повний релакс, оздоровлення та відпочинок в ексклюзивно спроектованих і обладнаних відповідно до останніх тенденцій SPA-кімнатах, басейні, зоні відпочинку з анатомічними шезлонгами, фіто-барі. Неперевершена команда велнес-професіоналів з підбере вам індивідуальну програму, які вам обов'язково сподобаються.

Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж

Pool Palace дає змогу насолоджуватися плаванням із комфортом у будь-яку пору року.

Влітку в Pool Palace працює відкритий басейн Infinity: можна обрати засмагу на панорамній терасі, трапезу та релакс біля Sky bar.

Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж

Основний басейн вражає своїми розмірами, стильним дизайном і панорамними видами лісового масиву, що відкриваються з величезних вікон. Відчуття повного єднання з природою та максимальний комфорт.

Басейн підходить як для розслаблюючого плавання, так і для тренувань.

Спорт

Для гостей, які не хочуть розлучатися зі спортом ні на хвилину, доступне обладнання для всіх видів навантажень.

Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж

Регулярні або періодичні заняття спортом у просторому тренажерному залі з панорамними вікнами та терасою зроблять Ваш відпочинок ще приємнішим. У готелі є все необхідне для підтримки форми, роботи над м'язовою масою та реабілітації.

Ресторанний сервіс

До послуг гостей Verkhovyna Resort - найсмачніші страви європейської та місцевої кухні, найкращі світові напої та десерти. Два розкішні ресторани, три бари та VIP-зал зачарують своїм інтер'єром, атмосферою та незабутніми смаками.

Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж

Розважальний центр із боулінгом і більярдом та лаундж-зони зроблять ваш вечір ще більш душевним і незабутнім.

Готель Verkhovyna Resort Medical & Wellness перший і єдиний на Закарпатті готель категорії п'ять зірок. Усе це стало можливим завдяки унікальній архітектурі, комфортним номерам, копіткій праці людей, які створювали ексклюзивний дизайн приміщень і території, а також неймовірному колективу, що щоденно тримає високу планку та надає якісні послуги, які перевершують очікування та забезпечують незабутній відпочинок для кожного гостя.

Забронювати номер

+38 (050) 202-10-99

+38 (0312) 65-83-43

+38 (050) 202 10 75
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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