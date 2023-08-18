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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Як відновити пошкоджене волосся?

09:58 18.08.2023 |

Прес-релізи

Далеко не кожна людина може похвалитися здоровим та красивим волоссям. Вплив агресивних факторів зовнішнього середовища, укладка та сушіння з використанням високих температур, фарбування та неправильне харчування негативно позначаються на стані пасм. Які рішення є для цієї проблеми? В лінійці Vichy Dercos шампунь призначений для дбайливого відновлення кожної волосинки. З'ясуємо, в чому секрет цих засобів.


5 ефектів, які дасть догляд за волоссям від Vichy

Проблему пошкодженого волосся можливо вирішити. Для цього необхідні спеціально розроблені формули, що допомагають у боротьбі з ламкістю, тьмяністю та жорсткістю. Наприклад, візьмемо один із популярних засобів лінійки Dercos - «‎Кера-Солюшнз». У його складі - комплекс із рослинним про-кератином та кокосовою олією. Компоненти забезпечують ефективний догляд за шкірою голови та волоссям. Після використання ви побачите такі результати:


  • відчутний ефект уже після першого застосування - за результатами інструментальних тестів, зникають до -63% пошкоджень волосся;
  • гладкість та м'якість - пасма стають більш приємними на дотик, а розчісування - більш простим;
  • живлення - формула потрапляє всередину волосяного волокна та забезпечує корисними речовинами;
  • заспокоєння шкіри - шкіра голови після миття одразу позбавляється свербежу та інших неприємних симптомів;
  • блиск - ефективність доглядового засобу не тільки відчутна вам, а й помітна оточенню (за дослідженнями Vichy, блиск може збільшитися вдвічі).

    • Спеціальні формули продовжують діяти не тільки безпосередньо після миття, а й протягом більш тривалого часу. Так, шампунь захищатиме волосся від електризації та протидіятиме негативному впливу вологи протягом 48 годин.


    Vichy: комплексний підхід до вашої краси

    В асортименті бренду Vichy є не лише шампуні, а й безліч інших засобів для догляду за волоссям та шкірою. Унікальність продукції полягає в застосуванні термальних вод високої мінералізації - компанія є справжнім новатором у виготовленні дерматокосметики.


    Косметичні товари орієнтовані на розв'язання конкретних проблем, а формули розробляються з урахуванням найсучасніших наукових досліджень. Користуватися доглядовими засобами від Vichy - це ефективно, безпечно та корисно.
     

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