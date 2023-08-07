ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?

Карпати є одним із найпопулярніших туристичних регіонів України, що приваблює гостей своїми карпатськими ландшафтами, неповторною культурою і гостинністю. Карпатські курорти - це місце, де ви зможете знайти унікальні мінеральні води, виноградники, замки, смачну кухню та широкий вибір активного відпочинку - від піших походів по горах до рафтингу.

Розвинена готельна інфраструктура Карпат та Закарпаття включає велику кількість готелів і пансіонатів різних категорій. Є готелі для родин з дітьми, для любителів активного відпочинку, для бажаючих зануритись у SPA-процедури, а також для шанувальників екотуризму. Закарпаття пропонує готелі і пансіонати для будь-якого бюджету та смаку. Тому ми обрали для вас п'ять найкращих місць для відпочинку в Карпатах у 2023 році.

П'яте місце - Гранд Готель Пилипець та HVOYA готель

Гранд Готель Пилипець представляє собою розкішний 4-зірковий готельно-ресторанний комплекс, що мальовничо розташований на окраїні гірського селища Пилипець в Міжгірському районі. Пилипець славиться як карпатський курорт, обладнаний для активного відпочинку - піших, велосипедних та гірськолижних прогулянок, а також для СПА-релаксації.

Територія готелю знаходиться в безпосередній близькості до річки Плошанка та водоспаду Шипіт, під крутими схилами Боржавського хребта, що сягають висоти приблизно 1500 метрів над рівнем моря. Всього в декілька хвилин пішої прогулянки від готелю розташована 2-секційна канатна дорога, що протягом усього року перевозить туристів на вершину гори Гемба (1498 м. н.р.м.).

Відкритий у січні 2012 року, Гранд Готель Пилипець зі своєю неперевершеною елегантністю та високоякісним сервісом 4-зіркового готелю, був визнаний "Кращим готельним комплексом Закарпаття - 2012" та виграв на регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарів України". Сервіс готелю включає: вибір номерів різних категорій; ресторан і банкетний зал; терасу біля річки на території готелю; альтанки і зони відпочинку на території готелю; конференц-зал; відкритий басейн з опалюваною водою; традиційну баню біля річки; фінську сауну; послуги масажу; соляну кімнату; фітнес-зал; більярд; дитячу групу та дитячий ігровий майданчик; парковку з цілодобовою охороною.

У 2013 році Гранд Готель Пилипець зайняв місце в рейтингу 100 найкращих готелів України, за що був відзначений дипломом. Того ж року готель виграв перше місце у номінації "Кращий готель в Карпатах" і був удостоєний туристичної премії "Carpathian Travel Awards" за ефективність та високу якість обслуговування туристів.

Адреса: с. Пилипець, 352, Міжгірський р-н, Закарпатськая обл., Україна

Сайт: https://grandhotelpylypets.com/

HVOYA готель - це унікальний комплекс, який складається з двох корпусів, розташований в мальовничому урочищі Вишні в Буковелі, Івано-Франківська область. Завдяки своєму розташуванню, він надає прекрасну можливість для зимових та літніх видів активного відпочинку.

Два корпуси готелю об'єднують в собі сучасність і комфорт, гостям пропонуються різні типи номерів, в залежності від їхніх потреб та вимог. В готелі є дві зони рецепції, що працюють цілодобово, що забезпечує зручність та оперативність обслуговування гостей.

Із рестораном в HVOYA готелі відкривається захоплюючий вид на Карпати. Тут гості можуть насолодитися вишуканою кухнею, впиваючись природою через великі панорамні вікна.

SPA-зона включає в себе різноманітні процедури та послуги, включаючи різні види масажу, терапії та інші релаксаційні процедури.

На території готелю розташований підземний паркінг, що може вмістити до 110 автомобілів, що надає додаткову зручність для гостей, що подорожують на власних автомобілях.

З метою безпеки гостей, готель обладнаний сучасною системою відеонагляду, а також працює власна охорона. Крім того, встановлено надійні витяги фірми "OTIS", що гарантують комфортне та безпечне переміщення по готелю. Для любителів гірськолижного спорту, готель пропонує лижну кімнату з сушкою для спорядження. Безперебійний доступ до інтернету гарантує зв'язок з зовнішнім світом та можливість працювати або розважатися в мережі.

HVOYA готель - ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, якість обслуговування та вишуканість атмосфери.

Адреса: Урочище Вишні, Буковель, Івано-Франківська область

Сайт: https://invest.hotelhvoya.com/

Обидва готелі відрізняються високим рівнем сервісу, уважним ставленням до гостей і привабливим розташуванням, що дозволяє швидко дістатися до основних туристичних атракцій. Вони ідеально підходять для сімейного відпочинку, романтичних поїздок або корпоративних подій.

Четверте місце: Клубний Готель Яремче

Yaremche Club Hotel пишається своїм чарівним розташуванням серед панорамних карпатських гір, висотою 550 метрів над морем, в курортній зоні мальовничого міста Яремче.

Унікальність цього готелю полягає в його особливому дизайні: зовнішній стиль готелю відображає традиції місцевої архітектури, тоді як всередині він забезпечує сучасний сервіс, приємну атмосферу та гостинність персоналу. Відвідувачі можуть очікувати на відпочинок у затишку, насолоджуючись красою природи та надзвичайними видами.

У Yaremche Club Hotel пропонується широкий спектр послуг для повного релаксу і зарядження енергією на будь-який сезон року. Гості можуть розслабитися і відпочити в комфортабельних номерах та апартаментах, різних категорій, від стандартних до представницьких люксів, все обладнане відповідно до європейських стандартів.

Також є великий відкритий басейн із підігрівом, облаштована тераса, просторе лобі і ексклюзивний ресторан з авторським меню від відомого шеф-кухаря Андрія Іваніва. Від готелю відкривається захоплюючий вид на гори, що створює незабутнє враження.

Для тих, хто віддає перевагу більш приватному відпочинку, пропонуються окремі котеджі з двома ванними кімнатами, сауною, кухнею та особистою терасою. Для молодших гостей на території готелю створено дитячий майданчик, що обіцяє незабутні враження та радість від ігор.

Клубний Готель Яремче - це поєднання традиційного гірського гостинності та сучасного комфорту, місце, яке ви неодмінно полюбите.

Адреса: м. Яремче, вул. Петраша, 6

Сайт: https://yaremche-club-hotel.com/

Третє місце: Медичний та Оздоровчий Курорт "Верховина"

Verkhovyna Medical &Wellness Resort - це гармонійна симфонія стилю та комфорту, втілена в трьох корпусах з винятковим архітектурним дизайном, як зовні, так і всередині. На території розміщено 77 великих номерів, які були ретельно приготовані, щоб забезпечити максимальний комфорт в період відпочинку та оздоровлення.

Незалежно від пори року, гості мають можливість пересуватися між корпусами по стильних скляних переходах з системою кондиціонування. Це дає змогу прямо з номеру відвідати СПА, пройти медичні процедури або плавати в басейні.

Курорт "Верховина" також відрізняється престижним конгрес-центром з передовими технологіями для проведення ділових заходів будь-якого формату. Ресторанний сервіс пропонує гостям широкий вибір від традиційних страв до вишуканої вишуканої кухні.

Для розваг гостей є розважальний центр з боулінгом та більярдом, фітобари, дегустаційний зал, та комфортні лаундж-зони. Це все поєднано з природним оточенням та максимальним комфортом усіх благ цивілізації, при цьому знаходячись в непосредній близькості до обласного центру.

"Верховина" знаходиться в оточенні лісового масиву на верхів'ї гори, на власній огородженій території. Основою курорту є передовий центр відновлення здоров'я, обладнаний найновітнішим медичним оборудуванням та індивідуальним підходом до лікувальних програм. Відвідувачам також доступний центр естетичної та антивікової медицини.

СПА-галерея включає в себе хамам, класичну лазню, фінську сауну, тайську трав'яну сауну, соляну кімнату, снігову кімнату, контрастний душ, басейн з гідромасажем та басейн для розтягування хребта.

"Верховина" також пропонує різноманітні бальнеологічні процедури та програми для відновлення енергії, покращення самопочуття, релаксації та рекреації. Палац басейнів з критим та відкритим басейнами, фітнес-залом, і панорамною терасою для засмаги доповнюють унікальність цього курорту.

Крім того, гості можуть насолоджуватися кришталево чистою гірською та мінеральною водою, що джерела яких знаходяться поруч.

Адреса: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Кам'яниця, вул. Ужанська, 100.

Сайт: https://verkhovyna-resort.com/

Друге місце: Курорт "Деренівська Купіль"

Розташований у сценічній передгірській місцевості Карпат, цей унікальний курорт пропонує вам здоров'я з джерела Деренівка, вода з якого вже чотири століття тому прославила себе у всій Європі.

Знатні особи, воєводи, торговці, та митці приїжджали до Деренівки, щоб спробувати цілющу воду з купалень, що, як вважалося, відновлювала не лише здоров'я і енергію, але й дарувала молодість.

Сучасна "Деренівська Купіль" вибухнула новим життям, пропонуючи гостям готелі, ресторани, SPA-зони, місця для активного відпочинку, бізнес-простори, та місця для мистецтва. Додатково, ви знайдете ботанічний сад та унікальний парк скульптур в її осяжній зоні.

Місця проживання включають: готель "Ірис", Апартамент-готель та SPA-готель. Завдяки кремнієвій воді Деренівської Купелі, сучасним технологіям, і косметичним продуктам відомих європейських брендів, "Ірис" пропонує унікальний набір процедур для здоров'я і догляду за тілом та обличчям. У SPA-комплексі "Срібні Терми" ви знайдете все для wellness, включаючи Римську парну, закарпатську лазню, фінську сауну, бальнеологічні та масажні кімнати, контрастну ванну для ніг, крижаний фонтан, тропічний душ, а також зону відпочинку з видом на ботанічний сад.

Ресторан "Саламандра" - це вишукана кухня з авторським поглядом Ресторан "Ірис" - свіже та інноваційне бачення гастрономічних традицій, а кафе "Саламандра" - затишне місце для насолоди смачною їжею на території SPA-центру.

Також на території курорту є конференц-зали, місця для корпоративного відпочинку, боулінг, більярд, караоке, релакс-зона та гольф-клуб. "Деренівська Купіль" - це єдиний комплекс в Україні, що отримав сертифікат Європейської курортної асоціації.

Адреса: Україна, Закарпатська область, Нижнє Солотвино, 150.

Сайт: https://derenivska-kupil.ua

Перше місце: Mirotel Resort & SPA

Mirotel Resort & SPA - оаза бездоганного обслуговування, безмежного задоволення та абсолютної зручності, де глибоко вивчені потреби та бажання кожного гостя. Готель пропонує 184 комфортабельні номери різних категорій, ресторани, бари, дитячі ігрові простори, SPA-центр, конференц-зал, банкетний зал, медичний центр та власний бювет з п'ятьма мінеральними водами.

Ресторани Bellini's Piano Bar & Grill - це панорамний ресторан авторської кухні, названий на честь популярного коктейлю з пюре персиків та шампанського, що став символом розкішного життя. Лише такий ресторан міг з'явитися в нашому готелі, де біля білого рояля гості можуть зібратися для бізнес-зустрічей або романтичних побачень.

L'escale Restaurant & Bar розташований на першому поверсі готелю та пропонує гостям страви європейської та української кухні. Завдяки унікальному архітектурному стилю та ніжним пастельним тонам інтер'єру, ресторан має особливо теплу та затишну атмосферу, а унікальні фрески надають особливу вишуканість.

Lobby Lounge розташований на першому поверсі, прямо за зоною прийому гостей. Lobby Lounge є основним «місцем зустрічі» в готелі. Тут ви можете насолодитися смаком ароматної кави або чаю, продегустувати вино або інший напій на Ваш вибір. Для того, щоб зробити вечір більш захоплюючим і динамічним, є спеціальна зона для гри в шахи, нарди та карти.

Renaissance Billiard & Lounge Bar розташований в бізнес-центрі готелю, на другому поверсі. Renaissance Billiard & Lounge Bar ідеально поєднує комфорт, класичну елегантність стилю та вишукану атмосферу престижу.

Fito Bar - це куточок відпочинку та здоров'я, що розташований на першому поверсі бальнеологічного відділення та в SPA-центрі готелю, неподалік від басейнів і саун. Тут ви зможете розслабитися та відновити сили. На вибір вам пропонуються свіжовичавлені соки, смузі, фрукти, чай, кисневі коктейлі та коктейлі зі спіруліни або пророщеної пшениці. Також доступне спортивне харчування.

«Мед Палас» - це лікувально-діагностичний реабілітаційний центр, що є одним з найсучасніших медичних центрів Західної України. Висококваліфіковані спеціалісти використовують у процесі лікування курортні ресурси та найновіші досягнення світової медицини.

DoReMINI - це ігрова кімната, що є улюбленим місцем розваг наших наймолодших гостей від 0 до 4 років. Діти будуть в захваті від різноманітних ігор та активних розваг в басейнах з кульками, гірками, таємничими тунелями і сходами, перелазами та великою кількістю іграшок. У цій кімнаті малюки можуть знаходитись тільки під наглядом батьків.

Для корпоративних клієнтів комплекс пропонує ефективне поєднання високоякісного проведення конференцій, корпоративних заходів, бізнес-зустрічей та семінарів із неповторним відпочинком у Трусках.

Адреса: Львівська обл., м. Трускавець, майдан Кобзаря, 1.

Сайт: https://mirotel.ua/

Всі перелічені готелі вирізняються своїм унікальним стилем, бездоганним сервісом та захоплюючою атмосферою. Це місця, де ви зможете підкорювати вершини гір протягом дня, а ввечері відпочивати в комфортних умовах, насолоджуючись розкішними SPA-процедурами або смачною вечерею. Відвідавши кращі готелі Карпат, ви зрозумієте, що вони заслужено займають місце в числі найкращих місць для відпочинку в Україні.