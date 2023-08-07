Від допомоги – до перемоги, і ніяк інакше









Памʼятаєте? «Якщо українцям сказати, що для перемоги потрібна ядерна боєголовка, то її через дві години не тільки зберуть, а й привезуть волонтери. З чаєм на додачу». Отож-бо. І саме такі волонтери - в БО «БФ «Help For Ukraine». Чим вони унікальні, як наближають перемогу - про них самих і їхню місію сьогодні мова.





У порівнянні з іншими фондами цей - молодий. Та вже з міцним досвідом, сформованим поглядом і структурою. Все почалося з посильної допомоги людям у конкретних випадках. Коли більшість із нас в заціпенінні не знала, куди бігти й що робити. Коли безліч у паніці, мов сліпі кошенята, їхали назустріч біді... Коли з полиць магазинів мов вітром здуло продукти, а бензин мов корова язиком злизала... Коли паніка, відчай і невідомість більше лякали, ніж стимулювали до дій...





-То як воно - в хаосі триматися самому, та ще й допомагати іншим? - запитання до Степана Асланяна, підприємця і співзасновника, президента фонду.

-Як би пафосно це не звучало, «Help For Ukraine» - проєкт моєї душі та совісті про людей, для людей і щиру взаємодопомогу. Кожен із нас до 24 лютого мав інше життя. Хтось вів бізнес, хтось знімав фільми, хтось продавав, хтось писав код... Тоді ми зрозуміли одне: не можемо взяти зброю до рук - маємо допомагати.

Починали з малого. Допомогли виїхати жінці з маленькими дітками, закуповували критично важливе пораненим бійцям на Київщині, підвозили все необхідне ТрО і соціально-незахищеним, самотнім людям, які залишилися без найелементарнішого... Згодом масштабувалися до власних складів - маємо їх два та один хаб загальною площею 1500 кв м, тисячі тон вантажів і безліч історій...

Одеса та Суми, Харків, Буча, Ірпінь, Бородянка, Миколаїв, Кривий Ріг, Лиман, Авдіївка, Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Сергіївка, Мирноград, Павлоград, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Ізюм, Куп'янськ, Нікополь, Великий Бурлук... Тисячі кілометрів доріг... Руїни, тривоги, руїни...

Село Куянівка на Сумщині... Від розповідей свідків, як їх «асвабаждали» рашисти, холоне кров і розривається серце... Люди пережили окупацію і не скорились. Гостомель... Лікарі, які не зрадили покликанню. Під мінометними, артилерійськими обстрілами та дулами автоматів орків, не зважаючи на те, що їхні рідні - в полоні. Чугуїв, за 10 км від фронту... Наші бійці - в очах рішучість і спокій...

Будь-хто з нас в силах допомагати Україні. І наш девіз - від допомоги до перемоги - саме про це. Коли живеш цим, тобі непотрібно нагадувати, що війна ще триває. Тоді нас було лише п'ятеро, сьогодні - команда професіоналів і сотні подяк від людей...





-Благодійних фондів в Україні багато, чим особливий Ваш?

-Ми не просто допомагаємо постраждалим від війни українцям, медзакладам і ЗСУ, - продовжує Степан Асланян, - не лише в «гарячих точках», а й по всій Україні. Завдяки нашим давнім і надійним партнерам, представниками яких в Україні ми є - німецькій фундації Medical e.V. - та їх тісному співробітництву з медзакладами Німеччини, передали машини «швидкої» допомоги та спецавто, апарати ШВЛ, гемодіалізу та УЗД, інкубатори для новонароджених, монітори пацієнта Drager, набори хірургії серця, ока та кардіо-, портативні ЕКГ, мішки Амбу для вентиляції легень і кисневі балони, дигітайзери AGFA CR 30-Xm і станції лаборанта NX Agfa HealthCare, рентген-апарати Siemens Mobilett XP, функціональні медичні ліжка (механічні та електричні), хірургічні столи, гінекологічні крісла, дитячі ліжка та ін.

Доставили навіть мобільний пологовий юніт (пологова палата) на деокуповані території Харківщини від компанії UNFPA-Україна. Це - незамінний автономний помічник породіллям з опаленням, потужними генераторами, душем і навіть місцем для відпочинку мами з немовлям. І регулярно підтримуємо прифронтову Херсонщину, де з часу підриву Каховської ГЕС ми були вже неодноразово...

Допомога військовим - справа особливої честі. Полки «Азов», «Сафарі», ім. Кастуся Калиновського, «Миротворець»... Батальйони «Ай-Петрі», ім. Кульчицького, ім. Князя Острозького, «Братство», спецпідрозділ «Кракен»... Артилеристи, танкісти, морпіхи, розвідники...

Амуніція (від повного комплекту форми НАТО до бронежилетів), тактична медицина, каремати, інвентар, медзасоби та засоби зв'язку, генератори dw8500w і GG1-ER3000, турнікети і хімічні грілки, автоматичні дефібрилятори, тактичні й захисні окуляри, термоковдри і каремати, DJI Mavic 3 Fly More комбо з повними наборами з сумкою, додатковими батареєями та аксесуарами, тепловізори Pulsar Axion 2 і HIK Micro Lynx Pro LH25 з додатковими акумуляторними батареями до них Pulsar APS5...

Майже 100 військових частин, понад 100 лікарень і шпиталів, адресна допомога до 20000 переміщеним із зони бойових дій, близько 50 дитбудинків, інтернатів, садочків і шкіл під нашою регулярною опікою. Третина всього а це понад 900 тон гуманітарної допомоги - медикаменти і обладнання, з якого 150 одиниць - дороговартісного діагностувального.





-Волонтер - місточок між тими, хто може допомогти, та не знає, кому, і тими, хто потребує допомоги та не знає, до кого звернутися, щоб її отримати. Як Ви його налагоджуєте?

-Отримуємо запити, формуємо маршрут, - додає віце-президент фонду Вілен Фаталов. - Вантаж збираємо так, щоб кожна коробка вміщала по-максимуму. Сам виїзд - окрема історія. Щоразу - унікальна, яка в моменті змінює кожного з нас.

Ми не збираємо гроші з українців. Ми знаходимо міжнародних і українських донорів, меценатів. Це - 150 спеціалізованих громадських організацій, компаній і фондів, іноземних бізнесів, установ з-понад 10 європейських країн: Генеральне консульство України в Гамбурзі, спільнота «Вільна Україна Брауншвейг», міжнародний фонд Nova Ukraine та багато інших... І це - одне з наших найбільших досягнень. Ми маємо друзів і партнерів за кордоном і раді, коли їхнє число росте. Вони свідомі того, що їхня допомога сьогодні - перемога світу завтра.

Коли минулоріч після ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури керівництво АТ «Миколаївобленерго» звернулося до нас, за допомогою партнерів у Німеччині - Петри Шуле Ритер і Вадима Денисенко з БФ «Stand with Ukraine», Пітера Хоффмана і Харальда Бургиньона із заводу «AllgäuNetz» нам вдалося зібрати, а за сприяння амбасадора фонду Євгена Кошового - привезти 169,7 тон вкрай необхідного обладнання: трансформаторів, генераторів, автоматичних вимикачів, трансформаторної оливи, кабелю, інструментів і спецодягу. А до Миколаївської лікарні - апарати гемодіалізу, медпрепарати та розхідники. І це - лише один із багатьох прикладів...

Кожен заклик до друзів на Заході, кожен вантаж на фронт або в Херсон, Харків чи прифронтові села - все це складові боротьби з ворогом і неминучої великої перемоги України. Не існує сьогодні маленьких справ. Усі вони - частина великого. Тому сьогодні ми ще й працюємо над новими перспективними проектами, котрі вже сьогодні допоможуть вирішити певні серйозні проблеми. І для них також потребуємо нових партнерів.





-І це...

-Нашим військовим, пораненим на полі бою та визволеним із полону, постраждалим цивільним дорослим і дітям, - продовжує віце-президент фонду Вілен Фаталов, - потрібні лікування і реабілітація. Один із проектів - відкриття Центру реабілітації на базі санаторію «Моршинский». Ми вже орендували 3-й поверх у центральному корпусі на 27 кімнат (54 особи) з ванною і туалетом. Є відділення психологічної реабілітації з комфортними палатами з функціональними медичними ліжками, обладнанням для УЗД-діагностики та проведення лабораторних досліджень.

Маємо інтонаційну програму #stepbysteprehab на основі сучасних наукових досліджень ендоканабіноїдної системи для стабілізації психологічного стану пацієнтів, ведемо перемовини зі спеціалізованими сертифікованими лабораторіями про можливість використання стовбурових клітин людини для лікування наслідків акубаротравм, у співпраці з професійними психологами розроблено відповідну програму реабілітації за стандартами ВООЗ.

За допомогою донорів-партнерів - німецької NOTRUF UKRAINE, Оксани Улан із фундації Medical e.V., фонду Nova Ukraine та мережі автозаправок OKKO, компанії «Нова пошта» - у три етапи завезли: авто Сitroen для транспортування військових, електричні функціональні медичні ліжка з матрацами, ходунки Walkers, інвалідні візки, милиці, меблі, тренажери та ін. А завдяки Промислово-технічній компанії «АГРОМАТ», БФ «Ми - сім'я» вже встановили 10 високоякісних піддонів для душу.

Та стан самого приміщення - критичний. Є потреба косметичного ремонту, заміни блоків, систем опалення. Нині це не найкращі умови для реабілітації наших Героїв. А вони повинні мати лише найкраще. Тому нам потрібні партнери, донори і просто небайдужі люди, з якими спільно ми створимо диво! Тим більше, що в планах - збільшити кількість ліжок.

Після підриву Каховської ГЕС потреба води в регіоні досить велика - забезпечення, залежно від громади, складає від 0,02 до 16,61% (у Милівській сільській громаді Бериславського району - взагалі 0%). Тому, якщо це питання не вирішити, за офіційними підрахунками 700 тисяч українців залишаться без доступу до питної води. Тож, другий наш проект - «Збережи Херсонську воду» - передбачає встановлення мобільних систем очищення води у Херсонській і Миколаївській областях. Автономна мала мобільна фільтрувальна станція C1000 UA може забезпечити потреби питної води до 4 тисяч чоловік у 20000 л/добу, 2 таких станції - потреби у воді всього міста Берислава. Перша вже працює в селі Козацьке, за 5 км від Каховської ГЕС і лінії фронту.

Кожен бажаючий може долучитися до втілення наших проектів, зареєструвавшись на сайті: https://helpforukraine.fund/





За матеріалами прес-служби БО «БФ «Help For Ukraine»