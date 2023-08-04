В Клубі експертів відбувся черговий семінар-дегустація з вінтажних напоїв

У п'ятницю, 31 липня, в конференц-залі київського аналітичного центру "Клуб експертів", де відбувся вже четвертий науково-практичний семінар-дегустація вінтажних напоїв, віком від 20 до 80 років. В події взяли участь українські та міжнародні експерти в області вина, рітейлу та представники ЗМІ. Почесним гостем вечора був один з провідних світових виноробів, інвестор у виноробну галузь України Рікардо Нуньєс (Ricardo Nuñez).

Ігор Магаляс, провідний експерт-колекціонер вінтажних алкогольних напоїв, познайомив учасників із підібраною ним колекцією, що включає найпопулярніші українські та європейські марки вин і бренді серед яких були, зокрема:

1. Італійське вино Мускат 1999 року виготовлення, що володіє унікальним букетом, який відрізняється розкішністю та глибиною.

2. Чорний доктор 2005 року виготовлення - вино з чудовим багатоскладовим ароматом, в якому гармонійно поєднуються тони темного винограду.

3. Херес Масандра 1983 року виготовлення представляє собою унікальне вино з Криму, що славиться своєю палітрою ароматів та смаків.

4. Сицилійська напівсуха Марсала 1990-х років - цей напій видається відчуттям насиченого смаку, доповненого нотками вишні, фруктів і ванілі. Марсала вважається одним з найвідоміших італійських вин і є символом сицилійського виноробства.

5. Лікер із зелених яблук 1970-х - цей напій привабливий своїм свіжим і фруктовим ароматом, з балансом кислоти та солодкості. Його унікальний смак пробуджує спогади про літо, зелені яблука і пікніки на природі.

6. Абрикосовий лікер 1980-х - це солодкий, але не перебарвлений напій, що вибухає натуральними смаками абрикосу.

7. Пончо 1974 року - це цитрусовий алкогольний напій з унікальним смаковим букетом, який об'єднує кислоту лимона, апельсина та грейпфрута з легкими нотами спецій. Приготований з дотриманням традиційного рецепту, Пончо є класикою коктейльної культури.

8. Хересний бренді Bobadilla 103 1977 року - з неперевершеним букетом, що має нотки ванілі, карамелі та горіхів, цей бренді є зразком хересного стилю. Він має рівновагу між солодким та сухим, з багатим та насиченим смаком.

9. Хересний бренді Terry Centenario 1975 року - це досконалий представник іспанського хересу, відомий своїм глибоким ароматом, з нотками горіхів, фруктів та спецій. Його багатий, смачний смак та довгий післясмак є унікальною рисою цього виняткового напою.

10. Хересний бренді 1950-х років - це справжній реліквія минулого, з багатим та насиченим смаком, що включає нотки карамелі, горіхів і сухофруктів. Цей старий хересний бренді нагадує про довгу та славну історію виноробства в Іспанії.

Інтригуючою частиною дегустації стали рідкісні десертні напої, що представляють собою справжній "живий музей" алкогольної індустрії 1970-х років. Це чотири особливі напої: виноград, вишня, слива та родзинки, настояні у різних видах бренді та лікерів. Серед них особливу оцінку експертів отримала мускатна граппа із родзинок, що вирізняється своїм неповторним букетом.

Якісні гастрономічні пари до напоїв, предствалених під час дегустаційної програми забечспечив один з найкращих виробників української м'ясної продукції - торгова марка "Карапишівські ковбаси".

Ігор Магаляс зазначив, що усі представлені напої знаходяться у доступному ціновому сегменті, а їхня вартість не перевищує вартості сучасних марочних алкоголів у супермаркетах України.

"Ці напої були придбані колекціонерами в Європі на аукціонах або при розпродажах приватних колекцій. Вони володіють рядом смакових та якісних переваг порівняно з сучасними напоями", - сказав він.

Організатор заходу, Максим Уракін, акцентував увагу на важливості системної підтримки українського виноробства.

"Давні напої українського виробництва традиційно займають вищі рядки уподобань наших експертів. Але ж без нових системних зусиль держави з підтримки галузі ситуація буде погіршуватись. Тому Клуб експертів і аналізує ситуацію та надає свої пропозиції стосовно цього", - наголосив Максим Уракін.