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Волонтери збирають кошти на БПЛА для ГУР
13:01 19.07.2023 |
Фонд Сергія Притули оголосив збір «Виявляємо - Знищуємо» на безпілотні комплекси для Головного управління розвідки.
Про це повідомляє пресслужба фонду у своїх соцмережах.
В рамках проєкту фонд планує придбати на зібрані кошти 5 розвідувальних комплексів БПЛА EOS C VTOL. Загалом має бути передано 5 наземних станцій управління та 15 літаків.
Вартість безпілотних комплексів та усього супутнього обладнання становить 120 мільйонів гривень. Кошти планується акумулювати за тиждень.
Розвідувальні безпілотники будуть передані у використання штурмових спецпідрозділів ГУР, котрі вже мають досвід застосування цих БПЛА.
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