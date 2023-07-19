Волонтери збирають кошти на БПЛА для ГУР

Фонд Сергія Притули оголосив збір «Виявляємо - Знищуємо» на безпілотні комплекси для Головного управління розвідки.

Про це повідомляє пресслужба фонду у своїх соцмережах.

В рамках проєкту фонд планує придбати на зібрані кошти 5 розвідувальних комплексів БПЛА EOS C VTOL. Загалом має бути передано 5 наземних станцій управління та 15 літаків.

Вартість безпілотних комплексів та усього супутнього обладнання становить 120 мільйонів гривень. Кошти планується акумулювати за тиждень.

Розвідувальні безпілотники будуть передані у використання штурмових спецпідрозділів ГУР, котрі вже мають досвід застосування цих БПЛА.



