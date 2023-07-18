29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру

Cheese&Wine Festival - це поєднання живої музики під келих справжнього вина та крафтового сиру. Спеціальний гість на події 29 липня - Pianoбой (Дмитро Шуров). Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.

Фестиваль об'єднає топ-менеджмент підприємств, власників та керівників аграрних господарств, власників та керівників ресторанів, пабів, готельно-ресторанних комплексів, виробників вина, сиру, професійних сомельє, лідерів думок, представників профільних асоціацій.

На події проходитиме лекторій, на якому винні експерти презентують важливі та актуальні теми для українського виноробства. Спікери заходу:

Людмила Бойко, головний технолог сімейного підприємства «Ханi Баджер».

Наталія Благополучна, президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, керівник першої в Україні «Школи сомельє».

Едуард Городецький, засновник виноробні Тірас Winery та ТМ MY Wine.

Микола Благополучний, керівник компанії «Майстер-клас», директор Всеукраїнської асоціації виноробів та сомельє.

Ігор Віштак, директор департаменту рослинництва Міністерства АПК України.

Володимир Печко, голова ГС «Укрсадвинпром».

Ірина Ковальова, директор ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України.

Максим Уракін, засновник аналітичного центру «Клуб Експертів», видавець, директор з маркетингу інформагентства «Інтерфакс-Україна».

Єгор Бєлов, шеф-сомельє готелю InterContinental Kyiv, переможець Всеукраїнського конкурсу сомельє 2019.

Наталія Бурлаченко, сомельє і бренд-амбасадор Vinos de La Luz (Франція, Іспанія, США, Аргентина).

На фестивалі відбудеться допрем'єрний показ фільму «Поранена земля». Це документальна стрічка про історії українських виноробів, які постраждали від російської агресії. Фільм був успішно представлений у Голлівуді (США).

Також у програмі події відбудеться круглий стіл «Розвиток українського виноробства в умовах війни. Актуальні проблеми. Комунікація влади та виробників для їх вирішення» з директором департаменту рослинництва Міністерства АПК України Віштаком Ігорем Анатолійовичем, головами профільних асоціацій, власниками та керівниками виноробень.

Cheese&Wine Festival має благодійну складову. Військові передають з фронту різні речі, які будуть реалізовані на благодійному аукціоні на фестивалі. Виручені кошти буде передано на потреби ЗСУ. Минулого фестивалю вдалось зібрати 74 500 грн, які було передано на купівлю автівки для снайперів.

Запрошуємо усіх: від крафтових виноробів та сироварів до великих дистриб'юторів та заводів-виробників, від експертів, сомельє, виноробів до поціновувачів якісного вина та сиру.

Долучайтесь до V фестивалю вина та сиру Cheese and Wine Festival 2023. Буде цікаво та корисно і, звісно, дуже смачно!

Інтерфакс-Україна та open4business - інформаційні партнери







