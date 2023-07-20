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Як доглядати за тілом: про суху шкіру рук
09:18 20.07.2023 |
Сухість рук - це або наслідок зовнішніх чинників, або вікові зміни. Коли ви заходите з морозної вулиці в теплий дім, перепад температури може погано вплинути на шкіру. Щоб запобігти цьому, треба використовувати правильний догляд за шкірою. Наприклад, є крем для рук Cicaplast, що відновлює природний бар'єр усередині епідермісу.
Чому шкіра може ставати сухою
Якщо ви справно доглядаєте за шкірою, мінімально наражаєте її на зміну вологи й температури, а вона все одно стає сухішою, це може бути захворюванням. Імунна система виходить із ладу й не може сформувати нормальний захист. Так з'являється атопічний дерматит, що супроводжується сухістю та свербінням.
Дерматит - не єдина причина, чому ваша шкіра ніяк не може набратися води й відновити баланс. Проте доволі поширена. Лікування цього захворювання ще не вигадано. Але вам все одно варто звернутися до дерматолога, аби підібрати правильну дерматокосметику. У La Roche-Posay є декілька варіантів для проблемної шкіри з цим захворюванням.
5 правил догляду за сухою шкірою
Частіше при дерматиті та ксерозі страждають від сухості рук та губ. Детальну інструкцію щодо догляду вам надасть лікар, виходячи з індивідуальних потреб. Проте є декілька універсальних порад, які не погіршать ситуацію:
- Мило й гелі для душу мають бути не жорсткими, без абразивних елементів.
- Коли ви миєте посуд, прибираєте в будинку, краще надягніть захисні гумові рукавички.
- Вибирайте щоденний догляд із компонентами, що зволожують і живлять шкіру.
- Взимку і влітку використовуйте спеціальні зволожувачі для повітря.
- Користуйтеся засобами без віддушок, ароматизаторів і барвників, надавайте перевагу косметиці для чутливої шкіри.
Не забувайте правильно харчуватись. Додайте у меню продукти з жирними кислотами й антиоксидантами як-то лосось, морква, квасоля.
Суха шкіра приносить із собою дискомфорт. Ви можете підібрати правильний догляд, збалансовано харчуватися та захищати епідерміс від зовнішніх чинників. Тоді ці незручності зникають чи стають ледь помітними.
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