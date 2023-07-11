Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів

Усі, хто отримує букет квітів у подарунок, безумовно, радіють такому презенту, хай навіть сьогодні й не день народження. Але водночас перед нами постає питання: який догляд потрібно надати квітам, щоб вони якомога довше радували око своєю красою та свіжістю? Фахівці компанії Flowers.ua https://flowers.ua, яка вже 20 років займається доставкою квітів по всій Україні та світу, стверджують, що замовити квіти не складно, а доглядати за збірним букетом ще простіше, варто лише дотримуватися деяких простих правил.

Догляд за збірним букетом квітів

Якщо букет квітів https://flowers.ua/ua/bukety-tsvetov упакований у плівку, сітку, крафтовий папір, сизаль та ін., цілісність композиції не рекомендується порушувати, тому не поспішайте знімати упаковку. Це пов'язано з тим, що деякі сорти квітів потребують підтримки через тонкі стебла і важкі бутони, а обгортка служить їм опорою. Упаковка підібрана професійними флористами та дозволяє зберегти цілісність букета довше через індивідуальні особливості рослин.

Підготуйте для квітів чисту вазу і налийте туди свіжої прохолодної води (жодні рослини не люблять гарячу або холодну воду).

Враховуйте, що стебло квітки має бути зануреним у воду не менше ніж на 2/3, при цьому зайве листя краще обрізати відразу.

Підріжте стебло секатором, заточеним ножем чи ножицями під кутом.

Свіжозрізані квіти не переносять спеку, протяги чи холод. Прямі промені сонця згубні для них. Місце поруч з обігрівачем, батареєю чи кондиціонером також є небажаним.

Щодня підливайте у вазу свіжої води, а краще повністю змінюйте її. Тільки перед повною заміною посудину необхідно обов'язково помити.

Частіше підрізайте стебла на кілька сантиметрів, так квіти зможуть краще вбирати вологу і довше стояти.

Догляд за квітковими композиціями у коробці чи кошику

Флористична губка, що використовується в багатьох новомодних композиціях, насичена не тільки вологою, а й спеціальним розчином, що продовжує свіжість квітів. Все, що від вас потрібно - щодня поливати невелику порцію свіжої прохолодної води в губку, намагаючись робити це дуже акуратно.

Місцеположення квітів у коробці або кошику повинно бути таким самим, як і у випадку з класичним букетом.

Догляд за букетом у холодну пору року

Якщо вам подарували квіти взимку, занісши букет додому, дайте йому кілька хвилин просто полежати в упаковці. За цей час квіти зможуть звикнути до нового місця та кімнатної температури.

Якщо на вулиці йде дощ чи сніг, не несіть квіти під краплями. Волога не повинна потрапляти на бутони.

Оптимальна температура зберігання свіжих квітів становить +5 градусів. Тому виносити квіти без захисної упаковки на вулицю в мінусову температуру категорично заборонено. Подібні перепади негативно позначаться на букеті, навіть якщо ви пробудете на морозі менше ніж хвилину.