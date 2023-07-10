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АНАЛІТИКА

Lightning Network: розв'язання проблеми масштабування та збільшення ефективності використання біткоїна

10:34 10.07.2023 |

Прес-релізи


Протокол Lightning Network (LN) є однією з найперспективніших технологій у сфері криптовалют і блокчейна. Він вирішує основну проблему біткоїна, пов'язану з масштабуванням транзакційної мережі, що робить його використання зручнішим і доступнішим для більшості користувачів.

LN створює спеціальні платіжні канали, які дозволяють проводити транзакції миттєво і без комісій. У результаті, цей протокол не тільки вирішує проблему масштабування, а й значно підвищує ефективність використання біткоїна.

Для створення платіжного каналу необхідно укласти угоду між двома користувачами, де кожен вкладає певну суму в канал. Потім вони можуть проводити транзакції між собою без будь-яких обмежень на кількість або суму переказів, що дає змогу істотно підвищити швидкість їх проведення. Це дає змогу збільшити кількість можливих транзакцій у системі, оскільки інформація про них не записується в блокчейн до моменту закриття каналу.

Користувачі можуть створювати канали за допомогою гаманців або іншого ПЗ, яке підтримує протокол Lightning Network. Щоб відкрити канал, користувачі повинні обмінятися певною сумою біткоїнів і створити спільну адресу. Потім вони можуть відправляти один одному монети через цей канал, а інформація про баланс буде оновлюватися всередині каналу.

Коли користувачі закривають канал, підсумковий баланс записується в блокчейн біткоїна як окрема транзакція. Це дає змогу зменшити навантаження на систему і знизити комісії за транзакції.

Однак на криптовалютній біржі Cryptex можна обміняти btc UDST і торгувати за допомогою різних стратегій. Одна з них - це використання аналізу графіків і трендів, щоб визначити найкращі моменти для купівлі та продажу. Також важливо стежити за новинами в індустрії криптовалют і використовувати цю інформацію для прийняття рішень про торгівлю.

Протокол Lightning Network також дозволяє використовувати чужий канал як проміжну ланку для переказів. У цьому разі користувач, який відкрив канал, отримуватиме невелику комісію за проведення транзакцій через його канал.

Загалом, протокол Lightning Network є важливим кроком у розвитку інфраструктури біткоїна та інших криптовалют. Він дає змогу збільшити пропускну спроможність системи і знизити комісії за транзакції, що робить криптовалюти доступнішими для масового використання.
 

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