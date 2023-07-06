7 причин вибрати iPad Air 5 і ніякий інший

Вибираючи новий планшет, доведеться ознайомитися з десятком варіантів і все одно не знайти нічого потрібного Або модель занадто дорога, або не вистачає продуктивності для побутових завдань.

Оптимальна модель з перевагами преміум лінійок і не за всі гроші світу - iPad Air 5. Розглянемо девайс пильніше і порівняємо з минулим поколінням планшетів від Apple. Отже, розпочнемо.

Технічні характеристики iPad 5

Екран. Девайс має гідні 10,9 дюйма з роздільною здатністю 2360х1640. Поєднуючи характеристики з IPS-матрицею і підтримкою стилуса, планшет стає універсальним для будь-яких завдань.

Додано сенсор Multi-Touch, щоб дисплей зчитував одразу кілька дотиків.

Процесор. Головна перевага у вбудованому камені M1, який дає змогу лінійці Air наблизитися до продуктивності Pro-моделей.

Високі обчислювальні потужності особливо помітні під час роботи графічних дизайнерів або використання потужного програмного забезпечення.

Швидкість, за заявами фахівців Apple, зросла на 60%, а GPU тепер удвічі спритніший.

Пам'ять. В асортименті є моделі на 64 Гб або 256 Гб. Обидва варіанти мають право на життя за рахунок зниженої вартості. Але для професійних завдань краще зупинитися на більш ємній моделі.

Оперативної пам'яті в обох версіях - 8 Гб. Цього достатньо для одночасної роботи декількох додатків.

Камера. Особливу увагу приділено фронтальній камері для селфі, яка тепер знімає з вищою роздільною здатністю. Додано надширококутний об'єктив одразу на 12 Мп, замість 7 Мп у минулій лінійці.

Основна камера залишилася тією ж з діафрагмою f/1.8 і п'ятикратним збільшенням.

Акумулятор. Ємність 28,6 Вт*год - оптимальне рішення для активної роботи протягом 10 годин. У режимі очікування планшет легко витримує понад 15-20 годин. Зарядка через оригінальний адаптер дасть змогу побачити заповітні 50% за 30-40 хвилин.

Apple iPad 5 - оптимальний планшет під будь-які завдання

Ключова перевага - в балансі між компактністю (за рахунок діагоналі 10,9 дюйма) і продуктивністю (завдяки процесору M1).

До того ж вартість порадує тих, хто не збирається виходити за межі позначеного бюджету.

Одним словом, це дуже чудовий планшет для:

подорожей - висока автономність дає змогу пересуватися з планшетом, не побоюючись передчасної розрядки. Але powerbank краще мати з собою;

роботи - якісний екран сподобається художникам, а компактний розмір дасть змогу вкласти девайс у звичайну сумку або рюкзак;

розваг і відпочинку - процесор ідеальний для будь-яких ігрових рішень у 2023 році, а IPS матриця дасть змогу насолодитися фільмом.

Крім цього, в новий планшет купертинівці додатково впровадили низку базових технологій.

Зокрема, девайс оснащений акселерометром, барометром, датчиком освітлення, гіроскопом, Touch ID і сканером відбитка пальців. Є багато програм для занять спортом і відстеження показників ходьби, калорій.

Усе це підвищує градус комфортного використання, в чому ви можете переконатися особисто і негайно.