Почему биткоин так популярен?

В мире существует более 20 тысяч криптовалют, но много лет особое место среди них занимает биткоин. Это не просто первая и самая дорогая криптовалюта, от ее курса зависит стоимость других цифровых активов современности. В отдельные моменты стоимость этой крипты приближалась к 60 тысячам долларов за одну монету.

В первые годы своего существования курс был минимальным: всего несколько центов. Поэтому новая валюта не представляла особого интереса: требования к «железу» для майнинга были невысокими, но процесс добычи монет занимал много времени.

Позже майнинг стал возможен только при использовании дорогостоящего оборудования, состоящего из мощного компьютера, десятков видеокарт, системы охлаждения. В те годы практически невозможно было найти в продаже видеокарты, или они стоили в 3 раза дороже.

Современная добыча биткоинов в домашних условиях невозможна, так как криптовалютная ферма занимает огромную площадь, к ней постоянно нужны детали, а для работы - огромное количество электроэнергии.

Рост популярности крипты

В первые годы после появления и наметившейся тенденции к росту курса многие с нетерпением ждали, когда мыльный пузырь под названием «биткоин» лопнет, оставив своих владельцев ни с чем. Но скептики так и не дождались этого момента: криптовалюта продолжает существовать, и ее начинают все чаще использовать в самых различных сферах.

За последние несколько лет количество владельцев криптомонетами растет в геометрической прогрессии. Большинство стран разрешают оборот биткоинов, тезеров, эфиров или другой крипты.

В некоторых государствах с высокой инфляцией правительство рекомендует хранить сбережения именно в криптовалютах. Одна из таких стран - Венесуэла, где ежедневно обычные деньги теряют в цене.

Подтверждение стабильности: интерес со стороны известных вкладчиков

Цифровые средства представляют интерес не только для обычных вкладчиков, но и для звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков. Кроме того, выпуском собственных монет заинтересовались корпорации с триллионными оборотами.

Естественно, не каждому доступна покупка хотя бы одного биткоина. Современный курс монеты превышает 30 тысяч долларов, поэтому не всем она по карману. В то же время на биржах можно купить часть монеты. Например, 0,002 ВТС или другую сумму. В большинстве случаев такая покупка очень выгодная: только за последние 2 месяца биткоин добавил в стоимости почти треть.

Надежность биткоина подтверждается вниманием известных компаний, которые инвестируют в него. Среди наиболее известных из них:

Grayscale;

MicroStrategy;

Tesla;

BlackRock;

Fidelity Investments и много других.

Если вышеперечисленные названия ни о чем не говорят, то достаточно узнать, что каждая из них имеет многомиллиардные обороты.

Некоторые инвесторы в криптовалюту утверждают, что такой способ намного выгоднее, чем внесение средств на банковские депозиты. Ведь по условиям договора с банком проценты можно снять только после определенного срока. Владельцы крипты могут сделать это в любой момент. Кроме того, курс правильно выбранной криптовалюты растет быстро, а не остается одинаковым, как в случае с депозитом.