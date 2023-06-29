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iPhone 12 Pro Max: обзор лучших характеристик
11:00 29.06.2023 |
iPhone 12 Pro Max - это является флагманской моделью в линейке iPhone 12 и предлагает множество уникальных функций и возможностей. Хоть двенадцатое поколение и вышло несколько лет назад, все еще на гаджет установлен относительно высокий ценник. Для экономии бюджета выгоднее айфон 12 про макс бу купить и использовать какое-то время.
Особенности камеры iPhone 12 Pro Max
Камера iPhone 12 Pro Max является одной из самых мощных и продвинутых камер, доступных на рынке смартфонов. Она предлагает множество функций и возможностей для создания высококачественных фотографий и видео.
Основная камера iPhone 12 Pro Max имеет разрешение 12 мегапикселей и использует сенсор с большими пикселями, что позволяет получать более яркие и четкие изображения даже при низком уровне освещения. Она оснащена оптической стабилизацией изображения (OIS), которая помогает устранять размытие при съемке в движении или при слабом освещении.
iPhone 12 Pro Max оснащен телефото-камерой с разрешением 12 мегапикселей, которая позволяет получать увеличенные изображения без потери качества. Она поддерживает оптическое увеличение до 2,5 раза, а также цифровое увеличение до 12 раз, что позволяет фокусироваться на удаленных объектах и создавать детализированные фотографии.
Камера iPhone 12 Pro Max обладает улучшенным режимом ночной съемки, который позволяет создавать яркие и детализированные фотографии даже при очень слабом освещении. Она использует алгоритмы компьютерного зрения и множество кадров для объединения и оптимизации изображения, что позволяет получать ночные снимки с меньшим шумом и более яркими деталями.
Встроенный в Айфон 12 Про Макс объектив поддерживает запись видео в разрешении до 4K HDR с частотой кадров 60 кадров в секунду. Она также поддерживает технологию Dolby Vision, которая обеспечивает более широкий динамический диапазон и более яркие цвета. Стоит отметить и стабилизацию видео с датчиком смещения, которая компенсирует тряску камеры и обеспечивает плавные и стабильные видеозаписи даже при движении.
Встроенный искусственный интеллект
iPhone 12 Pro Max использует встроенный искусственный интеллект для улучшения различных функций и возможностей устройства.
ИИ помогает:
Можно применять различные фильтры, эффекты и коррекции к фотографиям и видео с целью улучшения качества и визуального воздействия.
Кстати, iPhone 12 Pro Max использует технологию Face ID для распознавания лица пользователя, обеспечивая безопасный и удобный способ разблокировки устройства и авторизации в приложениях.
iPhone 12 Pro Max поддерживает сети 5G, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность в онлайн-сервисах, потоковом видео, играх и других приложениях, которые требуют высокой скорости интернета.
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