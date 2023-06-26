В Клубі експертів пройшов другий семінар-дегустація кращих українських сортів вина

Український ринок вина продовжує активно розвиватися та впроваджувати нові стандарти якості. Про це свідчить як нещодавнє повернення України до Міжнародної організації вина так і проведення конкурсів, фестивалів та дегустаційних заходів, спрямованих на популяризацію вітчизняних брендів. Саме найвищу якість продукції українського виробництва було продемонстровано під час другого дегустаційного семінару-презентації "Споживча дегустація кращих крафтових вин України-2023", який пройшов в Київському аналітичному центрі "Клуб експертів" 23 червня. Цей захід став частиною широкої ініціативи, спрямованої на підтримку та розвиток виноробної галузі в Україні.

Захід відбувся за підтримки Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, Дому українського вина та Громадської спілки "Укрсадвинпром". Вони виступають не лише як організатори, а й як активні учасники процесу підтримки та розвитку вітчизняного виноробства. Інформаційну підтримку заходу забезпечили портал Open4business та інформагентство Інтерфакс-Україна. Спеціальні партнери вечора, ТМ "Закарпатські ковбаси" та ТМ "Козацькі козирні сири", забезпечили гастрономічні пари до вин, що дозволило повністю розкрити унікальний смак кожної представленої пляшки.

У своєму виступі засновник Клубу експертів Максим Уракін наголосив на важливості підтримки вітчизняних виробників вина.

"Кожна пляшка вина, виготовлена в Україні, це не лише висока якість і смачний продукт. Це ще й вклад у розвиток української економіки, це робочі місця та впевненість у завтрашньому дні для наших співвітчизників.", - підкреслив він.

В свою чергу, Президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє Наталія Благополучна підкреслила унікальність органолептичних та смакових властивостей українського крафтового вина.

"Наші вина вражають своєю різноманітністю, що гарантовано різними місцевими умовами та особливостями винограду. Вони дивують, надихають, спонукають до експериментів. Наші вина - це творчість і мистецтво. І ми маємо все право бути гордими цим", зазначила Благополучна

У процесі дегустації експерти, гості та учасники мали змогу оцінити якість та смакові особливості дванадцяти кращих сортів вина та міцних напоїв що представлені вітчизняними виробниками: ТМ "46 Паралель", ТМ "Babchuk Winery", ТМ "Дрюківські вина", ТМ "Шато Піно", Георгієм Самсонюком, ТМ «My Wine» Едуарда Городецького, ТМ "Вина Ковача", ТМ "Винороб Винокур", ТМ "KALYUS WINERY" та Іваном Горобцем.

Водночас, захід став відмінною платформою для обміну досвідом, знань та ідей між виробниками, експертами та любителями вина. Така взаємодія є ключем до успіху виноробної галузі України, що продовжує активно розвиватися і підкорювати нові вершини якості.

"В Клубі експертів" вже заплановано проведення наступних семінарів-дегустацій.



