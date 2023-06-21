Ціни на котеджі у Харкові зросли на 41% – аналіз

Якщо ви шукаєте нерухомість у Харкові, то котеджні містечка стануть чудовим вибором для вас.

За даними порталу заміської нерухомості zagorodna.com в базі є 54 котеджні містечка в Харківській області та 22 котеджні містечка у Харкові.

У котеджних містечках Харкова є:

В даний час у Харкові:

У 4 котеджних містечках Харкова будівництво заморожено. У 9 котеджних містечках у Харкові продаж завершено.

Однією з переваг котеджних містечок є можливість жити у затишному та просторому будинку з власною територією. Більшість містечок розміщені на ділянках площею від 0,1 до 5 га і складаються з 10-150 будинків.

Площа домоволодінь коливається від 70 до 300 кв.

Площа прилеглих ділянок коливається від 2 до 30 соток.

Котеджні містечка зазвичай мають свою інфраструктуру, таку як дитячі майданчики, спортивні майданчики, зелені насадження та інші вигоди.

Недоліком котеджних містечок Харкова може бути віддаленість від центру міста та транспортна віддаленість. Також вартість котеджів та пов'язані з ними витрати на утримання можуть бути досить високими.

Вартість нерухомості в котеджних містечках Харкова залежить від розташування, площі та типу будинку.

Станом на 1 червня, за даними нашого порталу, середня вартість у котеджних містечках Харкова дорівнює 48320 грн/кв.м.

Мінімальна вартість 1 кв.м - 17 201 грн. в споруджуваних таунхаусах «П'ятихатки», розташованих в по вул. Москаленко у Харкові.

Максимальна вартість 1 кв.м - 122 060 грн. в котеджному містечку Park House, що будується, розташованому по вул. Батумський у Харкові.

За останній рік попит у котеджних містечках у Харкові через військові дії знизився на 70-100%, а вартість зросла на 41,2%.

Зростання чи падіння попиту залежить від готовності, типу нерухомості.

Якщо ви шукаєте нерухомість у Харкові, то котеджні містечка - це відмінний вибір. Вони задовольнять ваші потреби незалежно від того, шукаєте ви компактне житло, або простору для роботи та відпочинку.

Найповніша та найактуальніша база котеджних містечок Харкова розміщена на порталі zagorodna.com.