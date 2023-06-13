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АНАЛІТИКА

Чи дійсно онлайн позики вигідніші ніж в банку?

12:30 13.06.2023 |

Прес-релізи

Усі ми знаємо, що банки пропонують кредити за привабливими відсотками. Але терміни кредиту розтягуються навмисно, щоб брати з клієнтів відсотки якомога довше. Але що робити, якщо гроші потрібні просто зараз? У таких ситуаціях на допомогу приходить вигідна онлайн позика на банківську картку.


Обрати онлайн кредит з поганою кредитною історією без відмов та цілодобово Ви можете на фінансовому порталі Expobank.kiev.ua. Завдяки зручній подачі інформації на сайті Ви можете швидко порівняти умови одразу багатьох МФО та обрати кредит онлайн значно зекономивши свій час.


Як отримати кредит без відмов?

Щоб отримати кредит з більшою ймовірність:


1. Шукайте нові компанії з акційними умовами кредитування;

2. Якщо Ви вже зареєстровані в деяких МФО пошукайте промокод на знижку;.

3. Якщо у Вас є наявний борг в будь-якій МФО то не розраховуйте на велику суму


Усі комісії та відсотки, а також терміни погашення прописані в договорі кредитної організації. За необхідності Ви може завчасно погасити кредит. Для отримання позики знадобляться лише паспортні дані, які слід вказати під час подання заявки на надання грошових коштів.


Найефективніший спосіб отримати гроші на банківську карту без відвідування організацій і банків це отримати онлайн кредит без відмови сразу на карту. Таке рішення прекрасно підійде в термінових випадках або якщо відвідати офлайн-відділення кредитної організації немає можливості. При цьому компанії, які надають кредит, зобов'язуються не змінювати правила і пункти в договорі, не збільшувати відсотки по виплаті позики. Все максимально прозоро і зрозуміло для кожного клієнта.


Хто може отримати онлайн-кредит?


Позику на картку можуть отримати всі охочі, навіть безробітні або люди без офіційного працевлаштування. Також МФО часто видає кредити пенсіонерам і студентам. Головне, максимально детально і чесно вказувати дані в заявці: будь-яка неточність може призвести до відмови в кредитуванні.

 

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