Как выбрать доменное имя для сайта-магазина: лучшие практики

Все советы по выбору доменного имени для интернет-магазина довольно относительны: то, что идеально подойдет одному, может категорически не годиться для другого. Можно попробовать комбинировать разные подходы, чтобы получить идеальное имя.

Как выбрать домен для интернет-магазина

Можно идти от SEO, от ассоциаций, или просто представить, что вы называете свой магазинчик в небольшом городе – оригинально и весело. Уникальная первая часть должна сочетаться с доменной зоной. Важно, чтобы имя было:

коротким;

запоминающимся;

легко набиралось в телефоне, даже если вы едете в переполненном транспорте.

SEO-подход

Вы можете взять любой онлайн-генератор ключевых слов, взвесить их частотность (то есть то, насколько они популярны), например, в Google Adwords. Из наиболее популярных слов можно попробовать образовать название сайта. Например, onlinestore.ua.

У такого подхода есть несколько очевидных недостатков:

очень многие удачные и короткие имена из популярных ключевых слов уже просто заняты. Зачастую успешные проекты выкупают близкие домены, чтобы исключить конкуренцию;

нужное имя может быть дорогим – например, будет уже продаваться на вторичном рынке;

удачный ключ, указывающий, например, на продажу нижнего белья, будет исчерпывающе описывать ваш магазин, и продать в нем, например, тапочки будет уже сложнее;

такое имя лишено оригинальности.

Подход, ориентированный на бренд

Можно обыграть уже существующий бренд или сделать мозговой штурм, чтобы придумать своему проекту звучное название, которое одновременно указывает на его направленность. Для облегчения процесса можно:

использовать игру с искусственным интеллектом или сервисы генерации имен типа Wordoid, онлайн-генераторы доменных имен. Не стоит использовать их продукт напрямую и сразу, без оглядки. Но они могут стать источником вдохновения;

поговорить с друзьями или командой – пусть они предлагают побольше идей. Выбор доменного имени может стать и отличным тимбилдингом.

Микс брендового и SEO-подхода

Можно взять оригинальное название и добавить в имя хотя бы один удачный ключ. Для этого стоит рассмотреть одну из новых доменных зон. Они посвящены популярным видам бизнеса, хобби, цветам, направлениям учебы. Такая зона может образовать с вашим уникальным именем и оптимальное с точки зрения поисковиков, и осмысленное сочетание. Например, myflower.shop или tinydress.shop, mycity.coffee и так далее. Получится доменное имя для сайта-магазина, которое одновременно указывает на бренд и на его направленность.

Ассоциативный подход

Можно пробовать разные названия, перебирая их так, как вы делали бы, выбирая название офлайнового магазина. Выбор доменного имени может происходить таким образом:

используйте фразы (например, “моя рыба” – moyaryba.com/.shop, CareForLess.com);

попробуйте синонимы: например, можно выбрать несколько слов, ассоциирующихся с брендом (“дом”, “забота”, “красота”, “здоровье”) и поискать синонимы и близкие слова даже в словаре.

Доменная зона

Правильный выбор домена не обходится без выбора зоны. Именно зона определяет цены доменов, зона необходима для любого адреса. Ее нужно не придумывать, а выбрать из существующих списков и скомпоновать с уникальным именем сайта.

Зоны бывают:

тематические. Это всем известные зоны, такие, как .com, .info, .net и так далее. Они довольно старые, поэтому в них не так много свободных коротких имен. Зато выглядит адрес с такой зоной надежнее: он просто психологически привычен;

географические. Они подходят проектам, которые оперируют в определенном регионе. Например, если у вас локальный магазин, или вы работаете только по Украине, можно выбрать домен своего города или тот же .com.ua (просто.ua требует зарегистрированной торговой марки);

новые тематические зоны, которые появились вследствие заполненности старых. Их довольно много, они отсылают к огромному количеству видов деятельности – учебе, науке, бизнесу, путешествиям, хобби. Новая зона может быть частью очень удачного домена, который станет одновременно тематическим и оптимизированным с точки зрения поисковиков.

Регистрация домена после того, как вы его выбрали, займет всего несколько минут.