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Как выбрать доменное имя для сайта-магазина: лучшие практики
12:22 10.06.2023 |
Все советы по выбору доменного имени для интернет-магазина довольно относительны: то, что идеально подойдет одному, может категорически не годиться для другого. Можно попробовать комбинировать разные подходы, чтобы получить идеальное имя.
Как выбрать домен для интернет-магазина
Можно идти от SEO, от ассоциаций, или просто представить, что вы называете свой магазинчик в небольшом городе – оригинально и весело. Уникальная первая часть должна сочетаться с доменной зоной. Важно, чтобы имя было:
SEO-подход
Вы можете взять любой онлайн-генератор ключевых слов, взвесить их частотность (то есть то, насколько они популярны), например, в Google Adwords. Из наиболее популярных слов можно попробовать образовать название сайта. Например, onlinestore.ua.
У такого подхода есть несколько очевидных недостатков:
Подход, ориентированный на бренд
Можно обыграть уже существующий бренд или сделать мозговой штурм, чтобы придумать своему проекту звучное название, которое одновременно указывает на его направленность. Для облегчения процесса можно:
Микс брендового и SEO-подхода
Можно взять оригинальное название и добавить в имя хотя бы один удачный ключ. Для этого стоит рассмотреть одну из новых доменных зон. Они посвящены популярным видам бизнеса, хобби, цветам, направлениям учебы. Такая зона может образовать с вашим уникальным именем и оптимальное с точки зрения поисковиков, и осмысленное сочетание. Например, myflower.shop или tinydress.shop, mycity.coffee и так далее. Получится доменное имя для сайта-магазина, которое одновременно указывает на бренд и на его направленность.
Ассоциативный подход
Можно пробовать разные названия, перебирая их так, как вы делали бы, выбирая название офлайнового магазина. Выбор доменного имени может происходить таким образом:
Доменная зона
Правильный выбор домена не обходится без выбора зоны. Именно зона определяет цены доменов, зона необходима для любого адреса. Ее нужно не придумывать, а выбрать из существующих списков и скомпоновать с уникальным именем сайта.
Зоны бывают:
Регистрация домена после того, как вы его выбрали, займет всего несколько минут.
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|Как выбрать доменное имя для сайта-магазина: лучшие практики
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