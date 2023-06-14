Перспективи інвестування у нерухомість Туреччини

Інвестування у нерухомість Туреччини - це чудова можливість захистити від інфляції капітал, диверсифікувати свій інвестиційний портфель та заробити на курсових відмінностях валют.

Помічником у виборі та придбанні майна може стати міжнародна інвестиційна компанія DE COSTA GROUP, що спеціалізується на нерухомості такого елітного турецького курорту як Бодрум. Також пропонуються перспективні об'єкти курорту Яликавак. DE COSTA GROUP - це комплексний юридичний, маркетинговий, фінансовий аналіз кожного об'єкта та сервіс найвищого рівня.

Прибутковість інвестицій у турецьку нерухомість

На прибутковість інвестицій у нерухомість можуть впливати такі фактори як:

тип нерухомого майна;

ринкові умови;

спосіб фінансування;

географічне місце;

наявність інфраструктури тощо.

Якщо ви обрали для себе житловий тип нерухомості, то здача в оренду може принести прибутковість у 5-15 % річних. Перепродаж може принести 100-120 % від вартості об'єкта, в середньому цей показник складає 30-40 %.

Географічне розташування та стабільність регіону

Туреччину дуже привабливою для українських інвесторів робить географічне розташування - подорож в цю країну не триватиме довго. Також привабливості додає економічна та політична стабільність регіону, що дає змогу почуватися впевнено та захищено у своїх інвестиціях. В останні роки Туреччина демонструє привабливі показники інфляції, стабільне зростання ВВП та активний розвиток інфраструктури. Також не варто забувати про кліматичні умови регіону - житло на морському курорті завжди матиме попит.

Спрощені умови для іноземних інвесторів

Туреччина надає іноземним інвесторам дуже вигідні податкові умови. В цій країні податок на нерухомість значно менше, ніж в країнах Європи - він складає 4 % від кадастрової вартості. Варто зазначити, що у разі великих інвестицій іноземці можуть отримувати ППП та громадянство.

Різноманітність пропозицій

В Туреччині можна знайти широкий вибір елітної нерухомості: це можуть бути апартаменти або розкішні вілли у курортних містах.

Перед тим як починати інвестувати у турецьке нерухоме майно, варто врахувати свої потреби та отримати консультації професіоналів. DE COSTA GROUP допоможе зробити обґрунтований вибір об'єкта та отримати максимальну вигоду.