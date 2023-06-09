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АНАЛІТИКА

WOG збирає кошти на придбання всюдиходів для армії

23:33 08.06.2023 |

Прес-релізи

 

UNITED24 з WOG запустили ініціативу «Рятуємо всюди, де наші люди», щоб забезпечити ЗСУ рятувальними всюдиходами.

«Мережа АЗК WOG разом із фандрейзинговою платформою UNITED24 запустили проєкт «Рятуємо всюди, де наші люди». Його мета - забезпечити ЗСУ рятувальними всюдиходами «Богун-2», які можуть здійснювати евакуацію з місць, важкодоступних для звичайної евакуаційної техніки», - йдеться у повідомленні прес-службі мережі АЗК.

Такі всюдиходи - це універсальний транспорт для евакуації й порятунку, обладнаний ношами з системою кріплення до гелікоптера для транспортування постраждалих. Як зазначають у компанії, вартість одного всюдихода - близько $150 тис..

«Ця ініціатива мала стартувати в середині червня, та новини з Херсонщини спонукали нас пришвидшити старт. Ми розуміємо, що допомога в порятунку життів наших людей потрібна тут і сьогодні. Ви заправляєте авто пальним Mustang, ми донатимо на рятувальні всюдиходи. Якщо ж ви не водій, можна завітати до нас на каву й зробити прямий внесок. Усі кошти буде передано на закупівлю всюдиходів», - каже Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

Як зазначає координатор платформи UNITED24 Ярослава Гресь, завдяки спільному проєкту з WOG планують зібрати кошти щонайменше на чотири всюдиходи, які зможуть здійснювати евакуацію бездоріжжям, під час повені чи за будь-яких обставин на прифронтових територіях.

Долучитися до ініціативи може кожен небайдужий. Для цього достатньо заправити авто на WOG брендовим пальним Mustang. З кожного придбаного літра компанія перекаже 1 гривню на закупівлю рятувальних всюдиходів. Також можна задонатити на банку проєкту «Рятуємо всюди, де наші люди». Усі кошти буде спрямовано на всюдиходи через UNITED24.

Партнерами проєкту є компанії MEGOGO, «ПРОДУС», «Копиця», IAMIDEA.
 

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