ПриватБанк та ZEN.COM запускають швидкий сервіс грошових переказів до України

Українці, які живуть чи працюють за кордоном, незабаром будуть мати ще один зручний та надійний спосіб миттєво надсилати гроші своїм близьким додому. Як повідомив член правління ПриватБанкуу з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, новим партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney став європейський фінансовий сервіс ZEN.COM, що дає можливість українцям отримувати перекази з-за кордону за доступними тарифами.

"Завдяки інноваційним рішенням та партнерству з провідними операторами європейського ринку, ми надаємо українцям високотехнологічний сервіс та чудову і безпечну альтернативу неформальним каналам переказу грошей", - відзначив Дмитро Мусієнко.

Зробити грошовий переказ до України можна безпосередньо в мобільному додатку компанії, при цьому для українців, які перебувають за кордоном, діють особливі умови користування сервісом.

"Ми прагнемо змінити спосіб, яким люди взаємодіють зі своїми фінансами, забезпечуючи швидкі та зручні рішення. Наша місія полягає в тому, щоб зробити фінансові послуги доступнішими та простішими для всіх, незалежно від місця проживання, - говорить комерційний директор ZEN.COM Міхал Богуславський. - Ми пишаємося тим, що зможемо поєднати наші інноваційні продукти з досвідом та експертизою ПриватБанку."

Про ZEN.COM

ZEN.COM - це інноваційна фінансова компанія, клієнти якої здійснюють блискавичні перекази коштів в будь-яку точку світу. ZEN - це повний контроль над фінансами в зручному додатку на смартфоні: швидка реєстрація онлайн; перекази на картку Mastercard в будь-яку точку світу; швидкі міжнародні перекази SEPA і SWIFT; миттєві перекази за номером телефону; обмін валют в мобільному додатку; поповнення рахунку з карток Mastercard® і VISA, готівкою за допомогою Paysafecash та в терміналах Planet Cash, банківськими переказами, Apple Pay та Google Pay і багатьма іншими способами тощо. Щоб приєднатися до ZEN і зручно переказувати кошти, потрібно встановити додаток на смартфон та пройти швидку процедуру реєстрації онлайн.