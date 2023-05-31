Парфюм с собой: об удобстве компактных духов рассказывает Optparfum

Для людей, ведущих активный образ жизни, важно поддерживать в течение дня идеальный стильный образ, который включает соответсвующий гардероб, свежий мейкап и приятный уместный парфюм. Именно поэтому в косметичке важно хранить не только базовый набор косметики, но и носить с собой любимый аромат в компактном флаконе. Производители предлагают удобный формат маленьких духов, которые не займут много места в сумочке и помогут в любой ситуации сохранять уверенность за счет приятного любимого запаха.

Особенности духов в форме ручки

В первую очередь нужно знать, что оригинальная парфюмерия в маленьких флаконах, напоминающих ручку, не выпускается. Такую продукцию предлагают парфюмерные производители, работающие по лицензии. Качество лицензионных духов практически не уступает оригиналу, поэтому смело выбирайте хитовый брендовый аромат в миниатюрном флаконе и берите его с собой на отдых или в путешествие.

Маленькие духи, выпускаемые в виде ручки имеют такие особенности:

аромат соответствует оригинальному на 95%, поэтому определить его оригинальность после нанесения на кожу невозможно;

может выпускаться в виде спрея или с роликовым механизмом, помогающим точечно наносить на кожу масляные духи;

выпускаются в таком формате женские и унисекс ароматы.

Если вы хотите приобрести духи маленькие, выбирайте сразу несколько ароматов, чтобы иметь возможность менять запахи в зависимости от настроения. Так вы сможете подчеркнуть индивидуальность и каждый день сделать особенным и наполненным новыми впечатлениями, победами и достижениями. Сформируйте собственный парфюмерный гардероб и наслаждайтесь свободой выбора без ограничений.

Как выбирать духи

Подбирать аромат нужно с учетом базовых рекомендаций по выбору духов. Правила подбора духов независимо от формата упаковки неизменны, поэтому стоит придерживаться простых советов парфюмеров и стилистов. Важно при этом помнить о сезонности ароматов, так как для холодного зимнего времени и лета подходят разные по композиции ароматы.

Если выбирать духи в соответствии со стилем одежды, обратите внимание на такие нюансы:

повседневный образ кэжуал - легкие свежие ароматы с цитрусовыми нотками, фруктовые унисекс композиции;

деолвой стиль - древесные ноты, мускус, пудра, зелень и цветы, без излишней насыщенности и сладости;

романтичный - шоколад, ваниль, травы и цветы с насыщенным ярким ароматом;

вечерний элегантный - восточные пряные, шипровые, фужерные композиции.

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