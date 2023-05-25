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Криптовидання Incrypted запускає окремий розділ з аірдропами токенів: дізнавайтеся про найближчі роздачі
15:18 25.05.2023 |
Онлайн-видання про криптовалюту Incrypted оголосило про запуск окремого розділу «Аірдропи», де буде зібрана інформація про актуальні чи заплановані роздачі токенів за виконання завдань від різних проєктів. Завдяки аірдропам криптовалют новачки зможуть отримати перші токени без фінансових вкладень.
Окрім актуальних аірдропів, видання вже публікує новини криптовалют, аналітичні статті та гайди. Завдяки такій інформаційній підтримці новачків і профі ресурс Incrypted отримав репутацію одного з найбільш корисних медіа у поданій сфері.
Наповненням сайту займається команда експертів та професійних журналістів, яка спеціалізується на темі криптовалют і блокчейну. Відвідувачі сайту можуть прочитати статті Івана Павловського, Андрія Макарова та Дмитра Юрченка. Ці та інші експерти працюють над тим, щоб публікувати тільки перевірену й повну інформацію про токени.
Довідка:
Аірдроп криптовалют - це один із способів поширення нових токенів на крипторинку. Спосіб передбачає роздачу токенів активним учасникам спільноти певного проекту як винагороду за виконання простих завдань. Наприклад, за підписку на соціальні мережі, проходження опитування, виправлення багів тощо. Роздачу організовують для нових та чинних проектів. Головна мета аірдропу - привернути увагу до проекту та збільшити його комьюніті.
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