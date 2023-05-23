В Клубі експертів обрали найкраще вино України 2023 року

18 травня 2023 року в київському аналітичному центрі "Клуб Експертів" відбувся унікальний винний вечір "Споживча дегустація кращих крафтових вин України-2023". На цій події було представлено найкращі вина України за результатами VII Всеукраїнського Дегустаційного Конкурсу "Сорт і теруар. Мікровиноробство. Незламні".

Вечір став особливим не лише через неперевершений асортимент вин, а й тому, що було визначено двох переможців у двох конкурсах.

В рамках Конкурсу "Споживча дегустація кращих крафтових вин України-2023" перемогу здобуло вино "Мерло, 2020" від ТМ "NAROVYLO WINERY", переможцем Конкурсу "Найкраще оформлення пляшки крафтового вина України-2023" стало вино "Піно Нуар, 2020", від ТМ "46 Parallel". Обидва переможці отримали сертифікати "Клубу Експертів".

"Цей вечір дав нам унікальну можливість побачити, відчути і, найголовніше, спробувати найвищий стандарт українського виноробства. Адже більшості з представлених марок вина ще немає у відкритому продажі", - зазначила Президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє Наталія Благополучна.

В свою чергу, засновник "Клубу експертів" Максим Уракін наголосив, що наразі надзвичайно важливо підтримувати і відзначати виноробні досягнення українських крафтових виробників.

"Переможець конкурсу - вино "Мерло, 2020" від ТМ "NAROVYLO WINERY" - демонструє найвищу якість продукції нашого національного виноробства, креативне оформлення вина "Піно Нуар, 2020» від ТМ "46 Parallel" показує, що українські винороби не лише розуміють справжній смак вина, але і дбають про кожну деталь, включаючи дизайн пляшки. Це прекрасно ілюструє нашу пристрасть до виноробства. На мою думку, українці мають розвивати в собі споживчий патріотизм, обираючи продукцію перш за все вітчизняного виробника, адже вона нічим не гірша, а часто і набагато краща за імпортну", - підкреслив Максим Уракін.

Винний вечір в "Клубі Експертів" було проведено за участю багатьох відомих особистостей, серед яких власне виробники вина, ресторатори, представники рітейл-індустрії, медіаспільноти та інші.

Відзначимо, що вина, які брали участь у дегустації, були високо оцінені усіма присутніми. Вони являють собою різноманіття виноградних сортів і технік виноробства, що використовуються в Україні, включаючи інноваційний "Оранж, 2021" від ТМ "Вина Ковача" та "Загрей, 2022" від Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова".

У рамках заходу також було представлено українську грапу, яка вже давно визнана одним з найбільш унікальних продуктів в українському виноробстві та отримала визнання від фахівців на батьківщині цього напою - в Італії.

Вечір "Споживча дегустація кращих крафтових вин України-2023" є важливою подією в календарі виноробства України, і цього року продемонстрував величезний потенціал української виноробної індустрії не зважаючи на складні часи для нашої країни. Ця подія знову підтвердила, що Україна має все для виробництва вин високої якості, спроможних конкурувати на світовому ринку.

Співорганізаторами події виступили Клуб експертів, Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє, Громадська спілка УКРСАДВИНПРОМ.