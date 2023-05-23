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Транзактний аналіз: особливості методу та основні техніки
09:37 23.05.2023 |
Досвідчені фахівці з платформи pleso використовують транзактний аналіз під час психотерапії. Цей метод навчить відкритого висловлювання почуттів, самостійності у прийнятті свідомих рішень. Завдяки pleso легко знайти психотерапевта, з яким буде дуже комфортно працювати, адже алгоритм шукає фахівця як по методу роботи, так і по компетенції та графіку. Сеанси проводяться в онлайн-форматі, що дуже зручно.
Особливості трансактного аналізу
У транзактному підході використовують три стани его (Батьківське, Доросле та Дитина), завдяки їм пацієнт буде краще розуміти свою поведінку та емоції. Використовується також поняття транзакції - це обмін інформації між двома або більшою кількістю людей.
Основні техніки транзакційного аналізу
До основних технік трансактного підходу належать:
Завдяки першій техніці пацієнт може усвідомити, що існують три стани его. Він навчиться розрізняти їх та розуміти, які саме почуття та патерни поведінки пов'язані з кожним, як їх можна використати, щоб покращити свої стосунки.
Робота з внутрішнім критиком допомагає людині навчитися керування емоціями, розвинути впевненість у собі та самоспівчуття.
Завдяки аналізу транзакцій пацієнт починає краще розбиратися у схемах комунікацій з оточенням, краще розуміти не тільки себе, але й інших людей.
Завдяки техніці прихованих сценаріїв можна проявити ті сценарії, що призводять з часом до проявів негативу. Ця техніка також допомагає людині створити більш здорові способи реагування на різні ситуації.
Аналіз життєвих позицій допомагає пацієнту визначитися з власними життєвими позиціями та зрозуміти їх вплив на поведінку. Завдяки цій техніці можна дати пацієнту можливість вийти з негативних позицій та побудувати здорові способи взаємодії.
Методика транзактного аналізу проста, але дуже ефективна. Такий розбір відносин та власної поведінки дасть змогу пацієнту зробити своє життя кращим.
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