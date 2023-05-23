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АНАЛІТИКА

Транзактний аналіз: особливості методу та основні техніки

09:37 23.05.2023 |

Прес-релізи

За допомогою транзактного аналізу вивчаються поведінка та комунікації людей. Застосування цієї методики дає можливість краще зрозуміти запит пацієнта та покращити його життя.

Досвідчені фахівці з платформи pleso використовують транзактний аналіз під час психотерапії. Цей метод навчить відкритого висловлювання почуттів, самостійності у прийнятті свідомих рішень. Завдяки pleso легко знайти психотерапевта, з яким буде дуже комфортно працювати, адже алгоритм шукає фахівця як по методу роботи, так і по компетенції та графіку. Сеанси проводяться в онлайн-форматі, що дуже зручно.



Особливості трансактного аналізу

У транзактному підході використовують три стани его (Батьківське, Доросле та Дитина), завдяки їм пацієнт буде краще розуміти свою поведінку та емоції. Використовується також поняття транзакції - це обмін інформації між двома або більшою кількістю людей.


Основні техніки транзакційного аналізу

До основних технік трансактного підходу належать:

  • робота з Батьківським, Дорослим та Дитиною;
  • робота з внутрішнім критиком;
  • аналіз транзакцій;
  • аналіз прихованих сценаріїв;
  • аналіз кола життєвих позицій.

    • Завдяки першій техніці пацієнт може усвідомити, що існують три стани его. Він навчиться розрізняти їх та розуміти, які саме почуття та патерни поведінки пов'язані з кожним, як їх можна використати, щоб покращити свої стосунки.


    Робота з внутрішнім критиком допомагає людині навчитися керування емоціями, розвинути впевненість у собі та самоспівчуття.


    Завдяки аналізу транзакцій пацієнт починає краще розбиратися у схемах комунікацій з оточенням, краще розуміти не тільки себе, але й інших людей.


    Завдяки техніці прихованих сценаріїв можна проявити ті сценарії, що призводять з часом до проявів негативу. Ця техніка також допомагає людині створити більш здорові способи реагування на різні ситуації.


    Аналіз життєвих позицій допомагає пацієнту визначитися з власними життєвими позиціями та зрозуміти їх вплив на поведінку. Завдяки цій техніці можна дати пацієнту можливість вийти з негативних позицій та побудувати здорові способи взаємодії.


    Методика транзактного аналізу проста, але дуже ефективна. Такий розбір відносин та власної поведінки дасть змогу пацієнту зробити своє життя кращим.
     

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